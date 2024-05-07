Лукашенко усомнился, что «обезумевшая Европа переступит черту»

Белоруссия должна быть готова к любому исходу событий, но в то, что Западная Европа обезумела и перейдет черту, даже не верится. Об этом 7 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы во Дворце Республики.

«Я не верю, что в Западной Европе — зажиревшей, откормленной — кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. <..> Это мы, родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это», — приводит его слова агентство Белта.

Также он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон готов «хоть завтра» ввести вооруженные силы на Украину, поэтому Беларусь «должна быть сильной».

Ранее в этот день Лукашенко указал на накаляющуюся обстановку у границ Белоруссии. По словам главы республики, страна не собирается поддаваться на провокации и не хочет ни с кем воевать. Он подчеркнул, что не будет бросать людей в горнило войны.

Минск неоднократно указывал на нарастающую эскалацию с стороны Запада. 26 апреля первый заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко отмечал, что группировка западных войск у границ России и Белоруссии за последние 20 лет стала самой масштабной. По его словам, батальоны располагаются, в частности, на полигоне в Пабраде в Литве, который находится в 15 км от белорусской границы.

До этого, в феврале, Лукашенко отметил, что НАТО разместила более 30 тыс. военных и тысячи единиц бронетехники у границ. В связи с этим он поставил минобороны Белоруссии задачу качественно преобразовать армию, уделив особое внимание боевой подготовке воинских подразделений.