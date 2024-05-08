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Поисковики МЧС нашли под Тверью останки более 30 пропавших красноармейцев

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Фото: МЧС России
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В районе, где в 1942 году велись ожесточенные бои Ржевско-Сычевской операции, в рамках весенней Вахты Памяти поисковым отрядом «ФИПО-АГПС» академии ГПС МЧС России были подняты останки 31 павшего бойца Красной армии. Об этом 8 мая сообщили в ведомстве.

«В течение двух недель 30 курсантов и офицерский состав нашей академии проводили поисковые работы на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года», — сообщил исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков.

В одном из неучтенных захоронений, продолжил он, были обнаружены, по предварительным данным, не менее 24 бойцов Красной армии, а также три смертных медальона. На одном из них значится, что он принадлежит старшему лейтенанту Николаеву 1914 года рождения, уроженцу Вологды.

Подобные захоронения и останки бойцов находят до сих пор, несмотря на многолетнюю работу поисковых отрядов. Они ведутся в тяжелых условиях — глинистая почва в раскопе и много воды.

Основной находкой для идентификации личности погибшего является медальон, но иногда помогают и именные личные вещи, например, ложка с выбитыми на ручке именем и фамилией. Отряды находят большое количество личных вещей красноармейцев, элементы обмундирования, боеприпасов, стрелкового оружия.

Это уже седьмая Вахта Памяти для отряда Академии ГПС МЧС. В Бельском районе ребята проводят работы уже два года, до этого — в районе Невского пятачка в Ленинградской области. Поисковики работают не первое десятилетие, однако всё еще находят захоронения и павших бойцов. Все они будут подняты из безымянных могил и захоронены с воинскими почестями

Поисковый отряд Академии ГПС МЧС России имеет давнюю историю: в январе 1941 года 200-километровый лыжный марш провели слушатели Академии в память о своих павших товарищах-сокурсниках, которые ушли добровольцами на фронт во время советско-финской войны.

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Ранее, 3 мая, церемония перезахоронения останков защитников и освободителей Севастополя прошла на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны. Как рассказал корреспондент «Известий», останки более 200 защитников и освободителей Севастополя были обнаружены в ходе проведения поисковых работ. Специалистам удалось установить личность восьми человек. Также на церемонии присутствовали родственники одного бойца.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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