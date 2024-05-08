В Подмосковье обезвредили 15 боеприпасов времен ВОВ

В Московской области взрывотехники обезвредили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 7 мая, в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника поисково-спасательного отряда № 2 Денис Совенков рассказал, что один взрывоопасный объект был найден в 1 км от деревни Лесное. Взрывотехники установили, что это был артиллерийский снаряд 152-миллиметрового калибра. Еще 14 опасных предметов были найдены в деревне Ельня. Они были идентифицированы как ручные гранаты РГД-33, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Обнаруженные боеприпасы вывезли в безопасное место и обезвредили.

9 апреля стало известно, что в подмосковном Солнечногорске обезвредили две мины времен ВОВ. Взрывотехники установили, что боеприпасы представляли собой две 81-миллиметровые мины времен ВОВ.