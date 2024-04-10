В Подмосковье обезвредили две мины времен ВОВ

В подмосковном Солнечногорске обезвредили две мины времен Великой Отечественной войны. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Боеприпасы времен ВОВ были обнаружены в деревне Ермолино. В «112» обратились местные жители, заметившие снаряды в воде у самого берега реки Истры.

Взрывотехники установили, что боеприпасы представляют собой две 81-миллиметровые мины времен ВОВ, сообщает агентство городских новостей «Москва». Взрывоопасные предметы перевезли в карьер, где ликвидировали.

В «Мособлпожспасе» напомнили, что пролежавшие много лет в земле боеприпасы являются крайне опасными.

В конце марта взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Брянской области. Всего удалось ликвидировать 18 боеприпасов.

В ноябре в городском округе Истра также обезвредили шесть артиллерийских снарядов и одну мину времен ВОВ. Взрывотехники прибыли на место, идентифицировали снаряды и обезвредили их, соблюдая технику безопасности, сообщает «Москва 24».