Один человек пострадал при столкновении поезда и грузовика под Хабаровском

В Хабаровском крае произошло столкновение грузового поезда и грузовика, в результате которого пострадал один человек. Об этом 8 мая в Telegram-канале сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«При пересечении железнодорожного переезда в районе станции Новый Мир (Комсомольский район Хабаровского края) произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем», — говорится в тексте сообщения.

Предварительно установлено, что грузовик остановился на железнодорожном пути из-за неисправности автомобиля. Водитель пострадал, были повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути. На данный момент движение по участку пути восстановлено

«Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию указанного переезда», — подчеркивается в заявлении.

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