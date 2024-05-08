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Российский атлет сдвинул с места «Сапсан» и установил мировой рекорд

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Фото: РЕН ТВ
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Атлет Денис Вовк сдвинул с места 650-тонный поезд «Сапсан» и тем самым установил мировой рекорд. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в депо «Металлострой» в этот же день. Спортсмену удалось сдвинуть состав на 1,48 м за 37 секунд, уточняет RT. В мировой практике это еще никому не удавалось.

«Сначала показалось, что всё нормально. Но потом поезд предательски встал. Сознание просто начал терять, но выхода не было, мне нужно было добиться результата», — приводит слова спортсмена сайт kp.ru.

В беседе с ТАСС Вовк заявил, что попробует подать этот результат в Книгу рекордов Гиннесса. Обычно все согласования занимают три–четыре месяца.

Для установления рекорда использовался трос, один конец которого был прицеплен к локомотиву поезда, а другой — к закрепленным на теле атлета ремням. Кроме этого, Вовк использовал специальную лестницу, которую установили на путях, пишет НСН.

Ранее Вовк — один из сильнейших людей России в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 кг — сумел вручную отбуксировать поезд «Ласточка», а также самолет массой более 32 т в аэропорту Сочи.

29 апреля легкоатлет Ринас Ахмадеев выиграл Московский полумарафон, установив новый рекорд соревнований. Ахмадеев побил предыдущий рекорд, принадлежавший Владимиру Никитину (1 час 2 минуты 46 секунд), и преодолел дистанцию в 21,1 км за 1 час 2 минуты 39 секунд.

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