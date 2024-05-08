Военные ВС РФ начали восстановление мемориала участникам ВОВ в ДНР

Мемориал в честь советских воинов — участников Великой Отечественной войны в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) восстанавливают военнослужащие танковой бригады группировки войск «Восток». Об этом 8 мая сообщили в Минобороны.

Местные жители своими силами пытались содержать памятник в относительной целости. Он был построен в 1975 году и после государственного переворота 2014 года на Украине за ним не вели должный уход. Ситуация поменялась после возвращения этого населенного пункта в состав России.

Военнослужащие наводят порядок на прилегающей территории, восстанавливают и красят памятник защитникам Родины, готовятся к восстановлению мемориальных досок. Восстановительные работы планируется завершить к 9 Мая.

«Мы приняли на себя ответственность, чтобы это всё восстановить, отремонтировать, покрасить к 9 Мая. Местные жители тоже подходят, благодарят, спрашивают, с чем помочь. Еще день–два, и закончим, возложим венки, поздравим людей, почтим память наших дедов и прадедов», — поделился заместитель командира дивизиона по военно-политической работе с позывным Алтай.

Местные жители относятся к инициативе бойцов с благодарностью и оказывают посильную помощь. Вместе с военнослужащими в работах также принимают участие ученики местных школ в свободное от учебы время. Алтай отметил, что они приходят на помощь и наводят порядок у мемориала.

Ранее, 7 мая, Минобороны РФ сообщило, что частично разрушенный мемориал участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка Луганской Народной Республики (ЛНР) помогли восстановить военные группировки войск «Центр». Праздничные мероприятия для местных жителей района в День Победы проведут около отреставрированного мемориала.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.