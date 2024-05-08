Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил кабмину с 2025 года выделить денежные выплаты членам РАН
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
США начали в Европе учения Astral Knight 2024 с участием 5 тыс. военных
Происшествия
В трех поселениях Томской области объявлено ЧС муниципального характера
Экономика
Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн рублей
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +7 градусов в Москве 8 мая
Общество
В Подмосковье обезвредили 15 боеприпасов времен ВОВ
Армия
Замминистра обороны вручил награды участникам СВО в госпитале имени Мандрыка
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах Украины
Армия
Военнослужащие ВС РФ поздравили мариупольских ветеранов войны с Днем Победы
Мир
Судебный процесс по делу Трампа о хранении секретных документов отложен
Общество
В Воронежской области без электричества остались 35,5 тыс. человек
Здоровье
Химик сравнила вред кондиционера и пластиковых окон
Общество
Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года
Общество
Гвардейцы-десантники почтили память погибших в ВОВ в Попасной
Происшествия
В Курске на складе магазина сантехники произошел пожар на площади 500 кв. м
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro
Сюжет:

Военные ВС РФ начали восстановление мемориала участникам ВОВ в ДНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мемориал в честь советских воинов — участников Великой Отечественной войны в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) восстанавливают военнослужащие танковой бригады группировки войск «Восток». Об этом 8 мая сообщили в Минобороны.

Местные жители своими силами пытались содержать памятник в относительной целости. Он был построен в 1975 году и после государственного переворота 2014 года на Украине за ним не вели должный уход. Ситуация поменялась после возвращения этого населенного пункта в состав России.

Военнослужащие наводят порядок на прилегающей территории, восстанавливают и красят памятник защитникам Родины, готовятся к восстановлению мемориальных досок. Восстановительные работы планируется завершить к 9 Мая.

«Мы приняли на себя ответственность, чтобы это всё восстановить, отремонтировать, покрасить к 9 Мая. Местные жители тоже подходят, благодарят, спрашивают, с чем помочь. Еще день–два, и закончим, возложим венки, поздравим людей, почтим память наших дедов и прадедов», — поделился заместитель командира дивизиона по военно-политической работе с позывным Алтай.

Местные жители относятся к инициативе бойцов с благодарностью и оказывают посильную помощь. Вместе с военнослужащими в работах также принимают участие ученики местных школ в свободное от учебы время. Алтай отметил, что они приходят на помощь и наводят порядок у мемориала.

«Если бы мы не пошли тогда на штурм — проиграли бы»
В день 10-летия провозглашения ДНР о «русской весне» 2014 года «Известиям» рассказали участники событий

Ранее, 7 мая, Минобороны РФ сообщило, что частично разрушенный мемориал участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка Луганской Народной Республики (ЛНР) помогли восстановить военные группировки войск «Центр». Праздничные мероприятия для местных жителей района в День Победы проведут около отреставрированного мемориала.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024