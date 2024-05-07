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Военные группировки войск «Центр» восстановили мемориал участникам ВОВ в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Частично разрушенный мемориал участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка Луганской Народной Республики (ЛНР) помогли восстановить военные группировки войск «Центр». Об этом 7 мая сообщило Минобороны РФ.

Глава села обратился к бойцам с просьбой о помощи в восстановлении мемориального комплекса. В процессе ремонта военные очистили от грязи и обновили монумент. Также заменили разрушенную тротуарную плитку, восстановили бордюры, вывезли мусор с прилегающей территории и навели порядок на цветочных клумбах. На чашу Вечного огня установили пятиконечную красную звезду.

Командир отделения инженерно-технического батальона с позывным Корс рассказал о том, как проходил процесс.

«На данный момент реконструкцию заканчиваем. Демонтажные работы (делали. — Ред.) в первую очередь, реконструкция сзади [памятника], там было всё разрушено. Делили фундамент, снимали старую плитку, восстановили и сделали новую. К 9 Мая мы точно успеем. Огонь будет гореть, всё будет отлично», — сказал он.

Праздничные мероприятия для местных жителей района в День Победы проведут около отреставрированного мемориала.

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В ЛНР активно ведутся восстановительные работы. Так, 25 апреля зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил о начале восстановления ДонГТУ в ЛНР. По словам зампреда, в текущем году планируется отремонтировать более 25 тыс. кв. м корпусов. Основная часть работ пройдет в пяти учебных корпусах вуза. Также проводится замена кровли, инженерных систем общежитий и восстановление фасадов зданий.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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