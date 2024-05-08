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Врач призвала беременных не красить волосы до конца первого триместра

Врач Толстоносова: красить волосы при беременности можно после первого триместра
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Фото: Global Look Press/Magdalena Tröndle
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Трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова рассказала, когда можно красить волосы во время беременности.

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 7 мая, специалист указала на отсутствие подтвержденных фактов того, что химические вещества, попадающие на кожу во время окрашивания, поступают внутрь и могут негативно повлиять на плод. Между тем нет данных и о безвредности краски для ребенка. В связи с этим врач призвала избегать агрессивного воздействия на волосы при беременности хотя бы в течение первого триместра, когда происходит интенсивное развитие всех тканей и органов ребенка.

Толстоносова подчеркнула, что процедуры следует проводить в хорошо проветриваемом помещении из-за запаха химических веществ. Соблюдать осторожность следует при наличии признаков токсикоза. Врач также посоветовала использовать для мытья волос средства из натуральных компонентов.

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Ранее сайт kp.ru со ссылкой на специалистов сообщил, что медицинских показаний к стрижке во время беременности нет. Волосы никак не влияют на развитие малыша, поэтому на протяжении всех месяцев беременности смело можно стричься. Также можно сушиться феном, но стоит учитывать возможное изменение структуры волос. Они могут стать более сухими и ломкими, поэтому частая сушка феном не рекомендуется.

В апреле акушер-гинеколог Коломенского перинатального центра Гульнара Типаева развеяла миф о том, что беременным нельзя пить кофе. По ее словам, допустимо выпивать одну–две чашки кофе. Также важно иметь в меню мясо, морепродукты, фрукты, овощи и зелень, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В январе ученые из Копенгагенского университета опубликовали результаты исследования, которые указали на вред для беременных веганской диеты. Придерживающиеся такой диеты беременные могут столкнуться с риском развития преэклампсии (осложнения, характеризующегося высоким кровяным давлением), а также с рождением новорожденных с более низким весом.

В феврале 2022 года врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова предупредила об опасных для репродуктивного здоровья косметических продуктах, которые не стоит использовать тем, кто планирует беременность. Прежде всего, по ее словам, речь идет о ретиноидах, пилингах с ретиноидами и приеме их внутрь. Они способны вызывать прямое действие, которое ведет к аномалиям плода, пишет НСН.

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