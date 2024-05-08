Врач призвала беременных не красить волосы до конца первого триместра

Трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова рассказала, когда можно красить волосы во время беременности.

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 7 мая, специалист указала на отсутствие подтвержденных фактов того, что химические вещества, попадающие на кожу во время окрашивания, поступают внутрь и могут негативно повлиять на плод. Между тем нет данных и о безвредности краски для ребенка. В связи с этим врач призвала избегать агрессивного воздействия на волосы при беременности хотя бы в течение первого триместра, когда происходит интенсивное развитие всех тканей и органов ребенка.

Толстоносова подчеркнула, что процедуры следует проводить в хорошо проветриваемом помещении из-за запаха химических веществ. Соблюдать осторожность следует при наличии признаков токсикоза. Врач также посоветовала использовать для мытья волос средства из натуральных компонентов.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на специалистов сообщил, что медицинских показаний к стрижке во время беременности нет. Волосы никак не влияют на развитие малыша, поэтому на протяжении всех месяцев беременности смело можно стричься. Также можно сушиться феном, но стоит учитывать возможное изменение структуры волос. Они могут стать более сухими и ломкими, поэтому частая сушка феном не рекомендуется.

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