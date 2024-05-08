На МКАД перевернулась фура и затруднила движение

Фура с грузом перевернулась на МКАД и затруднила движение. В распоряжении «Известий» 8 мая появились кадры с момента аварии.

На кадрах видно, как грузовик занесло на одной из полос, после чего он потерял управление и опрокинулся на правый бок. Остальные участники дорожного движения сумели избежать столкновения с фурой.

Пока грузовик переворачивали и ставили обратно на колеса, другим участникам движения приходилось объезжать машину дорожной спецслужбы, которая тянула фуру.

Ранее, 7 мая, в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за прошедшие сутки в России произошло 218 ДТП, в которых 18 человек погибли и 259 получили травмы. С участием несовершеннолетних произошло 40 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 41 был ранен.