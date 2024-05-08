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Химик сравнила вред кондиционера и пластиковых окон

Химик Петрова: вредное воздействие кондиционера сильно преувеличено
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Фото: ТАСС/ Владимир Астапкович
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Профессор кафедры химии и технологии кристаллов РХТУ им. Менделеева, доктор химических наук Ольга Петрова заявила, что вредное воздействие кондиционера сильно преувеличено.

В беседе с Pravda.Ru во вторник, 7 мая, специалист пояснила, что для здорового человека кондиционер не представляет никакой опасности.

«Если человек больной, он заболеет. Если же он с детства целовался с кошками, играл в земле и у него нормальный иммунитет, ему ничего не страшно. К сожалению, сейчас люди очень подвержены аллергии, у многих ослабленный иммунитет из-за того, что они постоянно проводят дезинфекцию помещения и дети в раннем возрасте не взаимодействуют с бактериями», — подчеркнула химик.

Петрова отметила, что виновником вредного пересушенного воздуха в квартирах является вовсе не кондиционер, а пластиковые окна. По ее словам, воздух становится сухим, потому что практически все окна стали достаточно герметичными. Если не проветривать помещение, а вместо этого включать кондиционер, то воздух становится пересушенным.

Также Петрова призвала регулярно чистить устройство от грязи и пыли, промывать внутренние части механизма хотя бы один раз в год.

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6 мая терапевт Юлия Миронова предупредила, что частое использование кондиционера может привести к головным болям, вялости и проблемам с кожей. По ее словам, также могут появиться сухость, зуд и высыпания. Врач подчеркнула, что при недостаточной санитарной обработке в кондиционере задерживаются различные бактерии, сообщает 360.ru.

5 мая доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов в беседе с RT рассказал, что без должного обслуживания и ухода кондиционер может представлять опасность для организма. Особенно после долгого простоя, например, в зимний период. При отсутствии замены фильтров кондиционер может превратиться в скопление аллергенов.

В конце марта опрос одного из сетевых магазинов показал, что спрос на кондиционеры и сплит-системы в России вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По мнению ритейлера, рост продаж связан с подготовкой жителей России к грядущему летнему периоду, пишет РИАМО. Ранее спрос на кондиционеры в России фиксировали в декабре–январе. Россияне купили на 35% больше кондиционеров, чем за тот же период в прошлом году, отмечает НСН.

В сентябре прошлого года врач-иммунолог, д.м.н. Владислав Жемчугов предупредил, что заразиться «болезнью легионеров», или легионеллезом, возможно воздушно-капельным путем через кондиционер. Также бактерии могут размножаться в летний период в водоемах, которые сильно прогреваются. Он указал на то, что на это не оказывает влияния наличие стоков различных отходов.

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