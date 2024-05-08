Система теплоснабжения Москвы переходит на зимний режим за два–три дня

В Москве система теплоснабжения обеспечивает теплом все жилые дома города за два-три дня. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила пресс-служба ПАО «МОЭК» в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что одновременно включить отопление в 34 тыс. домов и 8 тыс. социальных объектов технически невозможно. В первую очередь тепло подается в медучреждения, детсады и школы, а затем в жилые дома, отмечает агентство городских новостей «Москва». Работы проводятся параллельно во всех районах столицы, системе требуется постепенное равномерное принятие нагрузки.

Также в МОЭК объяснили, что для увеличения объема циркуляции теплоносителя в системе с летнего на зимний нужно нагреть весь объем до необходимых параметров, сообщает «Москва 24».

В этот же день в пресс-службе министерства энергетики Московской области сообщили, что из-за ухудшения погодных условий рекомендовали муниципалитетам продлить отопительный период. Тепло вернули в многоквартирные дома и социальные объекты Домодедова, Каширы, Клина, Королева, Лосино-Петровского, Лотошина, Мытищ, Подольска, Щелкова, Фрязина, Химок, Серпухова, Ступина, Шатуры, Чехова, Наро-Фоминского, Пушкинского и других округов, отмечает 360.ru.

6 мая мэр столицы Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома. Связано это с тем, что ночью температура воздуха в столице может опускаться до отрицательных значений, пишет НСН. Подача тепла продолжится, пока температура воздуха не нормализуется, что позволит завершить отопительный сезон.