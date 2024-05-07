Ученицы академии «Небесная грация» посетили инаугурацию президента

Олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева вместе с гимнастками академии 7 мая посетила церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина.

«Это наши маленькие звездочки, которые, я вас уверяю, в будущем будут показывать хорошие результаты», — представила воспитанниц академии Кабаева.

По ее словам, аналогов такой академии, как в «Сириусе», в мире нет. А ученицами становятся с 3,5 года и 6 лет. В академии они могут заниматься художественной гимнастикой бесплатно, а также учить иностранные языки.

Ученицы, в свою очередь, поделились впечатлениями. Они рассказали, из каких городов приехали и что присутствовали на инаугурации в первый раз.

«Потрясающе! Эмоции переполняют. Впечатлила речь президента», — рассказали воспитанницы академии корреспонденту «Известий» Игорю Балдину.

Путин принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда ранее в этот день. Также на инаугурации присутствовали главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.