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Ученицы академии «Небесная грация» посетили инаугурацию президента

Вместе с юными гимнастками торжественную церемонию посетила олимпийская чемпионка Алина Кабаева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева вместе с гимнастками академии 7 мая посетила церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина.

«Это наши маленькие звездочки, которые, я вас уверяю, в будущем будут показывать хорошие результаты», — представила воспитанниц академии Кабаева.

По ее словам, аналогов такой академии, как в «Сириусе», в мире нет. А ученицами становятся с 3,5 года и 6 лет. В академии они могут заниматься художественной гимнастикой бесплатно, а также учить иностранные языки.

Ученицы, в свою очередь, поделились впечатлениями. Они рассказали, из каких городов приехали и что присутствовали на инаугурации в первый раз.

«Потрясающе! Эмоции переполняют. Впечатлила речь президента», — рассказали воспитанницы академии корреспонденту «Известий» Игорю Балдину.

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Путин принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда ранее в этот день. Также на инаугурации присутствовали главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.

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