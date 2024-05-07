Генсек ООН Гутерриш направит Путину письмо в связи с инаугурацией

Генсек ООН Антониу Гутерриш направит президенту России Владимиру Путину письмо в связи с инаугурацией и официальным вступлением в должность. Об этом 7 мая заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

«Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», — сказал он, запись его выступления опубликована на YouTube-канале ООН.

Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца. Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда.

Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собралось около 2,6 тыс. гостей. Путин обратился с речью к гражданам РФ и поблагодарил за поддержу и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.