Число жертв наводнений в Бразилии выросло до 90 человек

По меньшей мере погибли 90 человек, 326 пострадали, а пропали без вести 131 в результате наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом 7 мая сообщили на портале G1.

«Гражданская оборона Риу-Гранди-ду-Сул увеличила до 90 количество погибших в результате обрушившихся на штат ливней. В бюллетене, опубликованном во вторник, также отмечается, что расследуются еще четыре случая смерти. В штате зарегистрирован 131 пропавший без вести и 362 раненых», — сообщили на сайте.

Утром 7 мая сообщалось, что число погибших в результате природного катаклизма составило 85 человек, а пострадавших — 339.

Наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло 2 мая из-за сильных осадков. Губернатор штата назвал это «худшей катастрофой в истории» региона и обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой направить «всю доступную федеральную помощь».