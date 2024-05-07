Число погибших из-за наводнений в Бразилии увеличилось до 85 человек

В Бразилии из-за наводнений число погибших возросло до 85 человек, а пострадавших — до 339. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило издание CNN Brazil со ссылкой на Службу гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны.

«В дополнение к тем смертям, которые уже доказанно связаны с ураганами, правительство Риу-Гранди-ду-Сул расследует еще четыре случая смерти. Цель — установить, погибли ли эти люди в результате ливней или нет», — говорится в публикации издания.

По обновленным данным ведомства, 134 человека числятся пропавшими без вести. Природные катаклизмы нанесли ущерб более 1,178 млн человек, сама стихия затронула 85 муниципалитетов.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что число погибших в результате природного катаклизма составило 83 человека, а пострадавших — 276.

Наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло 2 мая из-за сильных осадков. Губернатор штата назвал это «худшей катастрофой в истории» региона и обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой направить «всю доступную федеральную помощь».