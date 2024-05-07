Экс-советник Пентагона заявил о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ

Украинские военнослужащие всё чаще бегут с передовой и сдаются в плен российским солдатам, в будущем число капитуляций может увеличиться. Об этом 7 мая заявил экс-советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен», — сказал подполковник.

По словам военного теоретика, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) много раненых, которых они не могут эвакуировать. В результате вариантом спасения становится сдаваться российским военным, так как в этом случае украинские солдаты смогут выжить и получить необходимую медицинскую помощь.

«Я думаю, что это понимают украинские подразделения, и я полагаю, что мы увидим больше капитуляций. И в то же время больше подразделений просто покинут поле боя, потому что они не могут иначе избежать смерти», — подытожил он.

Ранее в этот день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что боевой дух украинских военных давно утрачен из-за неудач на поле боя. По его словам, в ВСУ понимают, что их оставили на заклание на фронте, так как резерва у украинской армии нет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.