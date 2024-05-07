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«Золотой мяч» Марадоны с ЧМ-1986 выставлен на аукцион во Франции

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Фото: Aguttes
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«Золотой мяч» знаменитого футболиста из Аргентины Диего Марадоны, полученный на чемпионате мира по футболу в 1986 году, будет выставлен на аукцион. Об этом 7 мая сообщил аукционный дом Aguttes.

По данным сайта, 6 июня 2024 года пройдут торги во Франции. Потенциальные покупатели награды смогут увидеть его за несколько дней на публичной выставке.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. ФИФА по итогам голосования на своем официальном сайте признала аргентинца лучшим футболистом XX века. Премия «Золотой мяч» была учреждена на чемпионате мира 1982 года.

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Ранее, 17 ноября 2022 года, футбольный мяч, который отправил в ворота Диего Марадона в матче против сборной Англии на чемпионате мира в 1986 году, продали на аукционе в Лондоне за €2,3 млн.

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