«Золотой мяч» Марадоны с ЧМ-1986 выставлен на аукцион во Франции
«Золотой мяч» знаменитого футболиста из Аргентины Диего Марадоны, полученный на чемпионате мира по футболу в 1986 году, будет выставлен на аукцион. Об этом 7 мая сообщил аукционный дом Aguttes.
По данным сайта, 6 июня 2024 года пройдут торги во Франции. Потенциальные покупатели награды смогут увидеть его за несколько дней на публичной выставке.
Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. ФИФА по итогам голосования на своем официальном сайте признала аргентинца лучшим футболистом XX века. Премия «Золотой мяч» была учреждена на чемпионате мира 1982 года.
Ранее, 17 ноября 2022 года, футбольный мяч, который отправил в ворота Диего Марадона в матче против сборной Англии на чемпионате мира в 1986 году, продали на аукционе в Лондоне за €2,3 млн.