Игра бога: мгновения славы Диего Марадоны

60 лет назад, 30 октября 1960 года, родился Диего Марадона. Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, как сравнительно поздно пришел в футбол один из лучших игроков в истории и как рано он с футболом закончил, а также про три минуты летним днем 1986 года, которые навсегда изменили мировой футбол.

Объект спора

Человечество делится на группы и сообщества самыми причудливыми способами. На расы, религии, на тех, кто смотрел «Игру престолов» и кто нет. А еще оно делится на тех, кто считает лучшим футболистом в истории Пеле, и на тех, кто Марадону (поклонников Месси и Роналду пока нельзя всерьез принимать в расчет). За первыми — флер великой легенды, за вторыми — уверенность в собственном зрении. Тех, кто видел великого аргентинца на поле, пусть не живьем, но хотя бы по телевизору, все же гораздо больше.

Диего Армандо Марадона ни в одном списке величайших игроков планеты не опускается ниже никого из своих ровесников, а тем более тех, кто младше его годами. А это показатель: слава Пеле, Ди Стефано, Кройфа суть все же элемент исторических штудий. Как играл Марадона, видели и могут до сих пор видеть миллионы.

А играл он как бог.

Марадона вырос на окраине Буэнос-Айреса — не то что бы прямо фавелы, Аргентина не Бразилия, но райончик был, конечно, так себе. Первый мяч ему подарили очень поздно, чуть ли не в восемь лет (сейчас, например, футбольные школы начинают прием с пяти). Да и то, поскольку этот мяч был, кажется, единственным в квартале, Диего больше с ним спал, чем играл.

Игра бога Фото: Global Look Press/imago images.de

Уже в школе он начал выделяться (хотя сперва играл защитника): запредельная скорость, недюжинная выносливость и способность обыграть хоть всю команду соперника. Его первым клубом стал «Архентинос Хуниорс», знаменитый тем, что всегда воспитывал талантливую молодежь. Марадону там, однако, не любили: слишком талантливый, слишком самостоятельный — собирал титулы лучшего бомбардира и лучшего игрока чемпионата страны, а вот клуб не поднимался выше серебра. Примечательны два факта: «Хуниорс» впервые стали чемпионами Аргентины уже после ухода Марадоны — и новый клубный стадион теперь носит имя самого знаменитого клубного воспитанника.

Любопытно, что главным клубом в карьере Марадоны оказался итальянский «Наполи», команда столь же скромная, как «Хуниорс», и так же «тащимая» Диего в одиночку. Он играл за «Наполи» семь сезонов, с 1984-го по 1991-й — семь лучших лет своей карьеры. Неудивительно, что в никогда не знавшем больших побед Неаполе Марадона был и остается живым богом: уличные алтари с его фото — вовсе не штучная достопримечательность.

Три минуты

День 22 июня 1986 года стал для Марадоны переломным. Безумный, как все латиноамериканцы, патриот, он воспринял матч в четвертьфинале чемпионата мира с англичанами как национальную вендетту: конфликт между Великобританией и Аргентиной вокруг Фолклендских островов хоть и закончился, но саднил по-прежнему. Аргентинцы не скрывали, что хотят вендетты (болельщики были с ними согласны — окрестности стадиона «Ацтека» в Мехико обильно залили английской и аргентинской кровью).

Марадона ждал 50 минут. На 51-й, приняв мяч на левом фланге, он обыграл четверых, сбросил на Вальдано и рванул в штрафную. Вальдано в полтора касания переправил мяч своему капитану — и Марадона забил.

Игра бога Фото: Global Look Press/imago images.de

Рукой.

«Рука Бога», как называют с тех пор этот гол (его назвал так сам Марадона), мог бы претендовать на один из самых скандалезных эпизодов в истории если не мирового футбола, но уж чемпионатов мира наверняка, если бы не ...собственно, Марадона. Три минуты спустя он начал новую атаку — уже с правого фланга: накрутил теперь не четверых, а шестерых, влетел даже не в штрафную, а во вратарскую и пробил мимо вратаря англичан Питера Шилтона. Этот гол, оказавшийся победным (в конце матча один мяч сквитал лучший бомбардир турнира Гари Линекер), ныне считается величайшим в истории футбола. Ну по крайней мере среди тех, которые зафиксированы на видео.

Много позже Марадона, разумеется, признается, что первый забил рукой, но ничего это изменить уже не могло. После Англии («В предматчевых интервью все мы говорили, что футбол и политику нельзя мешать, но это была ложь. Мы не могли не думать об этом», — скажет потом Марадона) аргентинцы обыграли Бельгию (Диего забил оба) и ФРГ (не забил) и стали чемпионами мира.

Марадона получил «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата мира (примечательно, что другой «Золотой мяч» ему, лучшему игроку в Европе, так никогда и не достался: в его времена награду эту получали только европейцы по паспорту) и окончательно утвердился в статусе лучшего футболиста планеты. Если бы ему сказали, что его карьера по большому счету закончится через пять лет, в это не поверил бы ни он сам, да и ни один человек в мире.

Ренегат и хулиган

Разумеется, он никогда не был пай-мальчиком ни на поле, ни в жизни. На поле, впрочем, чаще били его: других способов остановить Марадону у защитников попросту не существовало. « Его так били, что я боялся, его вообще убьют», — рассказывал о Марадоне Ринат Дасаев. Травмы и недуги сопутствовали Марадоне на протяжении всей его карьеры, восстанавливался всякий раз он тяжело: лишний вес и дурные привычки немедленно давали о себе знать.

Игра бога Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

Завсегдатаем ночных клубов он стал еще в Аргентине, в ранге звезды и вовсе позволял себе все что угодно. 17 марта 1991 после заурядного матча чемпионата Италии Марадона отправился сдавать допинг-тест. В его организме обнаружили кокаин, и на этом, собственно, Марадона-игрок и закончился.

Нет, разумеется, формально ничего страшного сразу не произошло. Его всего лишь дисквалифицировали на год с небольшим. Марадона уехал в Аргентину, где через три недели его арестовали ...за хранение кокаина. С этого момента фамилия Марадоны упоминалась в основном в светской и криминальной хрониках.

Он еще поиграл: сезон — в «Севилье», пару — на родине и даже съездил на чемпионат мира 1994 года, где забил свой последний гол за сборную. Перед последним матчем группового турнира он сдал допинг-тест. Никто не удивился, что положительный.

Как ни странно для игрока подобного плана, то есть великого индивидуалиста, Марадона всегда хотел стать тренером. Он работал в Эмиратах и Мексике, два года возглавлял сборную Аргентины, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира 2010 года (и разгромно проиграл Германии — 0:4), а также пускался в совершенно экзотические авантюры вроде назначения на пост президента белорусского клуба «Динамо» (Брест). Даже сейчас он возглавляет команду — скромную «Химнасию» из Ла-Платы. Но, в сущности, это всего лишь попытка себя занять: на самом деле всю свою жизнь Марадона работает Марадоной.

Игра бога Диего Марадона в качестве тренера сборной Аргентины наблюдает за матчем команды со сборной Греции на чемпионате мира по футболу – 2010 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/gh1

Список его личных титулов внушает, разумеется, уважение, но вовсе не приводит в почтительный шок: чемпион и вице-чемпион мира, двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины. Еврокубок Марадона выиграл всего один раз, да и то Кубок УЕФА. Но все это (равно как и места, занимаемые им в различных рейтингах «Игрока столетия») не имеет никакого значения.