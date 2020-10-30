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Игра бога: мгновения славы Диего Марадоны

Великому футболисту исполнилось 60
Фото: Global Look Press/imago images.de
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Игра бога: мгновения славы Диего Марадоны
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2020-10-29 11:25:31
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60 лет назад, 30 октября 1960 года, родился Диего Марадона. Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, как сравнительно поздно пришел в футбол один из лучших игроков в истории и как рано он с футболом закончил, а также про три минуты летним днем 1986 года, которые навсегда изменили мировой футбол.

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Человечество делится на группы и сообщества самыми причудливыми способами. На расы, религии, на тех, кто смотрел «Игру престолов» и кто нет. А еще оно делится на тех, кто считает лучшим футболистом в истории Пеле, и на тех, кто Марадону (поклонников Месси и Роналду пока нельзя всерьез принимать в расчет). За первыми — флер великой легенды, за вторыми — уверенность в собственном зрении. Тех, кто видел великого аргентинца на поле, пусть не живьем, но хотя бы по телевизору, все же гораздо больше.

Диего Армандо Марадона ни в одном списке величайших игроков планеты не опускается ниже никого из своих ровесников, а тем более тех, кто младше его годами. А это показатель: слава Пеле, Ди Стефано, Кройфа суть все же элемент исторических штудий. Как играл Марадона, видели и могут до сих пор видеть миллионы.

А играл он как бог.

Марадона вырос на окраине Буэнос-Айреса — не то что бы прямо фавелы, Аргентина не Бразилия, но райончик был, конечно, так себе. Первый мяч ему подарили очень поздно, чуть ли не в восемь лет (сейчас, например, футбольные школы начинают прием с пяти). Да и то, поскольку этот мяч был, кажется, единственным в квартале, Диего больше с ним спал, чем играл.

Игра бога
Марадона
Фото: Global Look Press/imago images.de

Уже в школе он начал выделяться (хотя сперва играл защитника): запредельная скорость, недюжинная выносливость и способность обыграть хоть всю команду соперника. Его первым клубом стал «Архентинос Хуниорс», знаменитый тем, что всегда воспитывал талантливую молодежь. Марадону там, однако, не любили: слишком талантливый, слишком самостоятельный — собирал титулы лучшего бомбардира и лучшего игрока чемпионата страны, а вот клуб не поднимался выше серебра. Примечательны два факта: «Хуниорс» впервые стали чемпионами Аргентины уже после ухода Марадоны — и новый клубный стадион теперь носит имя самого знаменитого клубного воспитанника.

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Любопытно, что главным клубом в карьере Марадоны оказался итальянский «Наполи», команда столь же скромная, как «Хуниорс», и так же «тащимая» Диего в одиночку. Он играл за «Наполи» семь сезонов, с 1984-го по 1991-й — семь лучших лет своей карьеры. Неудивительно, что в никогда не знавшем больших побед Неаполе Марадона был и остается живым богом: уличные алтари с его фото — вовсе не штучная достопримечательность.

Три минуты

День 22 июня 1986 года стал для Марадоны переломным. Безумный, как все латиноамериканцы, патриот, он воспринял матч в четвертьфинале чемпионата мира с англичанами как национальную вендетту: конфликт между Великобританией и Аргентиной вокруг Фолклендских островов хоть и закончился, но саднил по-прежнему. Аргентинцы не скрывали, что хотят вендетты (болельщики были с ними согласны — окрестности стадиона «Ацтека» в Мехико обильно залили английской и аргентинской кровью).

Марадона ждал 50 минут. На 51-й, приняв мяч на левом фланге, он обыграл четверых, сбросил на Вальдано и рванул в штрафную. Вальдано в полтора касания переправил мяч своему капитану и Марадона забил.

Игра бога
футбол
Фото: Global Look Press/imago images.de

Рукой.

«Рука Бога», как называют с тех пор этот гол (его назвал так сам Марадона), мог бы претендовать на один из самых скандалезных эпизодов в истории если не мирового футбола, но уж чемпионатов мира наверняка, если бы не ...собственно, Марадона. Три минуты спустя он начал новую атаку — уже с правого фланга: накрутил теперь не четверых, а шестерых, влетел даже не в штрафную, а во вратарскую и пробил мимо вратаря англичан Питера Шилтона. Этот гол, оказавшийся победным (в конце матча один мяч сквитал лучший бомбардир турнира Гари Линекер), ныне считается величайшим в истории футбола. Ну по крайней мере среди тех, которые зафиксированы на видео.

Назван самый переоцененный футболист в истории

Много позже Марадона, разумеется, признается, что первый забил рукой, но ничего это изменить уже не могло. После Англии («В предматчевых интервью все мы говорили, что футбол и политику нельзя мешать, но это была ложь. Мы не могли не думать об этом», — скажет потом Марадона) аргентинцы обыграли Бельгию (Диего забил оба) и ФРГ (не забил) и стали чемпионами мира.

Марадона получил «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата мира (примечательно, что другой «Золотой мяч» ему, лучшему игроку в Европе, так никогда и не достался: в его времена награду эту получали только европейцы по паспорту) и окончательно утвердился в статусе лучшего футболиста планеты. Если бы ему сказали, что его карьера по большому счету закончится через пять лет, в это не поверил бы ни он сам, да и ни один человек в мире.

Ренегат и хулиган

Разумеется, он никогда не был пай-мальчиком ни на поле, ни в жизни. На поле, впрочем, чаще били его: других способов остановить Марадону у защитников попросту не существовало. «Его так били, что я боялся, его вообще убьют», — рассказывал о Марадоне Ринат Дасаев. Травмы и недуги сопутствовали Марадоне на протяжении всей его карьеры, восстанавливался всякий раз он тяжело: лишний вес и дурные привычки немедленно давали о себе знать.

Игра бога
Марадона
Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

Завсегдатаем ночных клубов он стал еще в Аргентине, в ранге звезды и вовсе позволял себе все что угодно. 17 марта 1991 после заурядного матча чемпионата Италии Марадона отправился сдавать допинг-тест. В его организме обнаружили кокаин, и на этом, собственно, Марадона-игрок и закончился.

Опубликовано видео зажигательного танца Марадоны после победы своего клуба

Нет, разумеется, формально ничего страшного сразу не произошло. Его всего лишь дисквалифицировали на год с небольшим. Марадона уехал в Аргентину, где через три недели его арестовали ...за хранение кокаина. С этого момента фамилия Марадоны упоминалась в основном в светской и криминальной хрониках.

Он еще поиграл: сезон — в «Севилье», пару — на родине и даже съездил на чемпионат мира 1994 года, где забил свой последний гол за сборную. Перед последним матчем группового турнира он сдал допинг-тест. Никто не удивился, что положительный.

Как ни странно для игрока подобного плана, то есть великого индивидуалиста, Марадона всегда хотел стать тренером. Он работал в Эмиратах и Мексике, два года возглавлял сборную Аргентины, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира 2010 года (и разгромно проиграл Германии — 0:4), а также пускался в совершенно экзотические авантюры вроде назначения на пост президента белорусского клуба «Динамо» (Брест). Даже сейчас он возглавляет команду — скромную «Химнасию» из Ла-Платы. Но, в сущности, это всего лишь попытка себя занять: на самом деле всю свою жизнь Марадона работает Марадоной.

Игра бога
Диего Марадона

Диего Марадона в качестве тренера сборной Аргентины наблюдает за матчем команды со сборной Греции на чемпионате мира по футболу – 2010

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/gh1
Марадона восседал на троне во время матча подшефной команды

Список его личных титулов внушает, разумеется, уважение, но вовсе не приводит в почтительный шок: чемпион и вице-чемпион мира, двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины. Еврокубок Марадона выиграл всего один раз, да и то Кубок УЕФА. Но все это (равно как и места, занимаемые им в различных рейтингах «Игрока столетия») не имеет никакого значения.

Этот невысокий парень с вечным избытком веса, огромной скоростью, умением обыграть шесть-семь соперников и с ходу неотразимо пробить был и останется лучшим футболистом телевизионной эры. Богом, которого мы видели на поле.

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