Забитый «рукой бога» мяч продали на аукционе за €2,3 млн

Футбольный мяч, который отправил в ворота Диего Марадона в матче против сборной Англии на чемпионате мира в 1986 году, продали на аукционе в Лондоне за €2,3 млн. Об этом 16 ноября сообщила британская газета The Guardian.

После той встречи в четвертьфинале появилось выражение «Рука бога». Аргентинский нападающий поразил ворота голкипера Питера Шилтона рукой на 51-й минуте матча. Главный арбитр не заметил нарушения, и гол был засчитан. Спустя четыре минуты Марадона забил «гол столетия», принесший Аргентине победу со счетом 2:1, отмечает телеканал «Звезда».

Мяч на аукцион выставил судья Али Бин Насеру из Туниса, который работал на той встрече. Предварительно лот оценивался в €2,8–3,4 млн, а его стартовая цена составляла €570 тыс., уточняет сайт kp.ru.

В мае футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за рекордные $9,28 млн. Как напоминает «Москва 24», на тот момент сделка стала самой крупной за всю историю продаж спортивной атрибутики. Стартовая цена лота составляла €4,98 млн.

3 ноября стало известно, что самый большой в мире портрет Диего Марадоны разместят в Буэнос-Айресе. Изображение появится на стене 14-этажного здания. На портрете футболист предстанет в форме национальной команды, сообщает телеканал «360».

В октябре прошлого года власти Аргентины признали историческим памятником дом, где родился футболист Диего Марадона. Он родился 30 октября 1960 года в трущобном районе города Вилья Фиорито в провинции Буэнос-Айрес. В этом месте он провел свое детство, именно там он начал впервые упражняться с мячом.

25 ноября 2020 года 60-летний Марадона скончался от сердечного приступа в доме в районе Сан-Андрес в городе Тигре, где восстанавливался после перенесенной ранее операции.