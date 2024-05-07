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Путин поручил обеспечить россиян жильем не меньше 33 кв. м на человека к 2030 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Президент России Владимир Путин 7 мая поручил обеспечить граждан страны жильем площадью не меньше 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м на человека к 2036 году.

7 мая глава государства подписал указ, определивший национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей обозначена «Комфортная и безопасная среда для жизни».

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: <...> обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году <...>», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Среди прочего Путин также поручил добиться устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, а также повышения доступности жилья на первичном рынке.

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29 февраля Путин в послании Федеральному собранию отметил, что в прошлом году в России было построено свыше 110 млн кв. м жилья, что в полтора раза превышает лучший советский показатель 1987 года. За последние шесть лет миллионы российских семей улучшили жилищные условия, в том числе более 900 тыс. с помощью семейной ипотеки, подчеркнул российский лидер.

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