Полевой фильтр: участки для многодетных обеспечат инфраструктурой

По итогам встречи с участниками и победителями семейных конкурсов президент Владимир Путин поручил региональным властям обеспечивать инфраструктурой земельные участки, которые бесплатно предоставляются многодетным семьям. Сейчас на это могут рассчитывать далеко не все: в одних регионах многодетные могут сразу строиться, получая землю с проведенными электричеством и газом, а в других — участки оказываются на неликвидной земле без какой-либо инженерной инфраструктуры . Как будут решать этот вопрос — в материале «Известий».

Бесплатная земля для многодетных: какие участки потребовали от регионов

Властям регионов рекомендовано обеспечивать всеми необходимыми коммуникациями участки, выдаваемые многодетным семьям, говорится в перечне поручений президента на сайте Кремля.

Доклад по решению вопроса главы регионов должны сделать до 30 июня 2024-го и далее повторять его раз в полгода.

Речь о проблеме зашла в конце января на семейном форуме «Родные-любимые» на ВДНХ, где президент встречался с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Проблему Владимиру Путину озвучил глава многодетной семьи из Ярославля. Он рассказал о землях без инфраструктуры, которыми не могут воспользоваться многодетные.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» в рамках всероссийского семейного форума «Родные-любимые» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. 23 января 2024 года Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

«Нужно провести ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне, и того, как это исполняется», — сказал в ответ президент.

Он подчеркнул, что нужно стремиться выдавать обустроенные участки с развитой энергетической и дорожной инфраструктурой, и выразил уверенность, что регионы такую работу начнут.

Правила получения бесплатных участков многодетными

На земли претендуют семьи (в том числе неполные) с тремя и более детьми, программа действует с 2011 года. Но конкретные нормы предоставления и размеры участков определяются региональными законами. В том числе прописана возможность добавить условие: например, чтобы семья была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий или малоимущей. Эти правила применялись не во всех субъектах РФ — где-то земля была безусловным правом всех многодетных.

Не было единым правилом и предоставление земельных участков с обеспеченной инфраструктурой.

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По количеству застроенных многодетными земельных участков ситуация совершенно разная даже внутри одного региона, рассказал «Известиям» руководитель проекта «Многодом» Олег Киреев.

— Допустим, в Московской области есть Жуковский, Подольский, Нарофоминский районы, где выдавали участки рядом с городом, в транспортной доступности, с электричеством и дорогами. Там застройка достаточно плотная. А в Домодедовском районе, например, выдали участки, до которых от автобуса нужно было еще идти пешком около трех километров, электричества там тоже не было, — добавил эксперт.

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В Росреестре, впрочем, «Известиям» рассказали, что Конституционный суд еще в определении от 9 ноября 2017 года отмечал, что принимать во внимание «реальные показатели пригодности конкретного земельного участка» с точки зрения оснащенности объектами необходимой инфраструктуры для жилищного строительства необходимо.

О том же говорит подпункт 3 пункта 17 приказа Минрегиона России от 9 сентября 2013 года № 372, в котором содержатся методические рекомендации субъектам РФ по порядку предоставления земельных участков многодетным . Там предлагается использовать при выделении земли такой критерий, как обеспеченность территории инженерной инфраструктурой. Однако к рекомендациям, очевидно, прислушались не все.

Как добиться проведения инфраструктуры к земельному участку

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал «Известиям», что многодетным нередко приходится обращаться в органы прокуратуры, к уполномоченным по правам человека или в суд. И случаев, когда судья удовлетворяет требования о возложении обязанностей по благоустройству, достаточно много. Чаще всего это касается обустройства подъезда к участкам.

Такая судебная практика описана и в уже упомянутом определении Конституционного суда РФ. Тогда рассматривался, в частности, прецедент, когда органы прокуратуры обязали администрацию Сургутского района обеспечить участок, выделенный многодетной семье, транспортной инфраструктурой и инженерными коммуникациями — водоснабжением, водоотведением, газоснабжением и теплоснабжением. Конституционный суд поддержал выводы местных судов.

Однако зачастую обеспечение инфраструктурой оказывается очень дорогим делом. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказывает, как добивалась проведения электричества к участкам, выделенным более 500 семьям в Краснодарском крае.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

— При поддержке губернатора мы решили этот вопрос, но стоимость такого инвестпроекта была колоссально большой — пять лет назад это стоило 600 млн рублей, — рассказала она «Известиям». — Эти затраты ложатся на бюджеты регионов. А сразу выделять земельные участки в местах, где уже есть инфраструктура, тоже очень дорого.

В Росреестре отметили, что сейчас для обеспечения инфраструктурой существуют различные механизмы поддержки.

— Так, обеспечение участков инженерной и транспортной инфраструктурой может быть осуществлено в рамках отдельных мероприятий госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», — рассказали в ведомстве «Известиям». — Субсидии оттуда могут быть направлены на строительство инфраструктуры в том числе на земельных участках, предоставляемых гражданам.

Также в федеральном проекте «Инфраструктурное меню» существует механизм инфраструктурных облигаций, распространяющийся и на проекты ИЖС. А сетевые организации обязаны выполнить в отношении любого обратившегося к ним технологическое присоединение участка к электрическим сетям. Для многодетных семей это подключение осуществляется по льготной ставке.

Как решают проблемы с земельными участками для многодетных в регионах

Никита Чаплин рассказывает, что в России у всех регионов совершенно разные возможности и, что особенно важно, территориальные и климатические условия, которые требуют разных подходов.

— Если на федеральном уровне установить некую «среднюю» планку оснащенности участков объектами инженерной инфраструктуры, то для некоторых регионов это будет шагом назад — они и сейчас предоставляют благоустроенные участки. А для других даже такой средний уровень будет недостижим, — пояснил эксперт.

В нормативных актах ряда регионов уже прописана необходимость обеспечивать землю инфраструктурой , говорит депутат. Так, в Ненецком автономном округе с 2018 года нельзя давать участки без инженерной и транспортной инфраструктуры, в Якутии подчеркивается, что на предоставленных многодетным территориях обеспечивается «сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур на основании муниципальных программ». По законодательству Московской области можно дать земельные участки без обеспечения их транспортной инфраструктурой и технической возможностью для подключения к электрическим сетям только с письменного согласия семьи.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, как и Олег Киреев, приводит в пример Ульяновскую область, где раньше не просто выдавалась земля с инфраструктурой, но и несколько лет назад была создана общественная комиссия с участием многодетных, которые принимали участие в заседаниях по поводу выделения этих участков.

— С точки зрения закона уже всё достаточно четко прописано, другое дело, что не всегда этот вопрос находится в приоритете главы региона , — сказала Татьяна Буцкая «Известиям». — С возникающими проблемами при желании можно справляться, просто эти проблемы надо озвучивать.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Председатель общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов рассказывает, что в крупных городах этой республики земля предоставляется на отдалении и в основном ничем не обеспечена.

— Сейчас в Татарстане из 70 тыс. семей, находящихся в очереди, участки получили около 49 тыс., — сказал он «Известиям». — А год назад ввели дополнительный фильтр для тех, кто планировал встать в очередь: теперь землю могут получить только нуждающиеся в улучшении жилищных условий при условии, что они живут в республике не менее пяти лет.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Однако есть и положительные примеры, говорит Артем Кузнецов: в Кукморском районе Татарстана более 50% выданных участков застроены благодаря работе местных властей, которые давали землю в хорошем месте и помогали с любыми вопросами.

В пресс-службе ДОМ.РФ называют топ-5 регионов по предоставлению участков, уже обеспеченных инфраструктурой: Тюменская, Тамбовская и Курская области, Краснодарский и Пермский края. ДОМ.РФ также помогает регионам с предоставлением бесплатных земель: с 2012 года при содействии института 41 субъект РФ передал участки более чем 30 тыс. семей общей площадью 11,4 тыс. га. На этих землях введено в строй более 200 тыс. кв. м жилья.

Компенсация вместо земли

Во многих регионах существует также денежная компенсация взамен земли. Выплаты эти не всегда большие: в Подмосковье, например, это сумма в 300 тыс. рублей за участок , говорит Никита Чаплин. Однако многие отказываются от участков в пользу этих небольших выплат: в Якутии, например, только в 2024 году из 493 семей 31 согласилась на денежный сертификат в 200 тыс. рублей.

В Москве вовсе нет земли, которую могли бы выделять многодетным семьям. Председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова поясняет, что здесь вместо участков выделяют компенсацию. Сумма гораздо больше, чем в других регионах: 170 тыс. рублей на каждый недостающий метр жилья. Условно говоря, многодетная семья из пяти человек, проживающая в однокомнатной 30-метровой квартире, получит чуть больше 10 млн рублей — сумма рассчитана за каждый из 60 недостающих по нормативам метров.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Фактически это помощь на улучшение жилищных условий гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, — рассказала она «Известиям». — Но в этой очереди состоят менее 5% всех многодетных семей города. Остальные 95% не могут встать в жилищную очередь: очень жесткие требования для постановки. В прошлом году компенсацию на покупку жилья вместо земельного участка получили 244 многодетные семьи, хотя всего в столице 215 тыс. многодетных.

Тем не менее многие считают, что сертификат вместо земельного участка — это как раз хорошая идея.

— На мой взгляд, в принципе пора переходить к сертификатам и давать возможность многодетной семье, получив эти деньги и объединив их с материнским семейным капиталом и льготной ипотекой, выбирать себе место под строительство жилого дома по своим средствам, — говорит Светлана Бессараб.