Эксперт назвал поддерживающие рубль факторы
Серьезную поддержку рублю оказывают решение о продлении программы принудительной продажи валютной выручки экспортерами и сохраняющаяся жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ. Об этом рассказал «Известиям» управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков 7 мая.
Согласно данным сайта Мосбиржи, американская валюта торгуется в районе 91,2 рублей. В начале апреля доллар стоил около 92 рублей.
«В первую неделю мая доллар подешевел к рублю и перешел в нижнюю половину нашего прогнозного диапазона 90–94 рублей [за $1]. Значительную поддержку отечественной валюте оказывают два фактора: решение правительства о продлении программы принудительной продажи валютной выручки экспортерам и сохраняющаяся жесткая денежно-кредитная политика», — сказал Рясков.
Эксперт отметил, что в ближайшем будущем не ожидает снижения стоимости доллара ниже 90 рублей.
Ранее в этот день экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что на российском валютном рынке сохраняется относительно высокая волатильность из-за дисбаланса спроса и предложения. При этом он выразил мнение, что до конца весны рубль может продолжить укреплять свои позиции.