Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Мир
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Наука и техника
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

Экономист спрогнозировал укрепление курса рубля до конца весны

Экономист Лобода: до конца весны рубль может продолжить укреплять свои позиции
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца весны российский рубль может продолжить укреплять свои позиции, считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Об этом он рассказал «Известиям» 7 мая.

По данным сайта Мосбиржи, доллар сейчас торгуется в районе 91,1 рубля.

Эксперт отметил, что на валютном рынке РФ по-прежнему сохраняется относительно высокая волатильность из-за дисбаланса спроса и предложения.

«К началу мая равновесным уровнем для доллара выступает 93 рубля. Решение ЦБ (Центробанка РФ. — Ред.) стать чистым продавцом валюты по 7 июня положительно повлияет на курс рубля. До конца весны российский рубль с уверенностью может продолжить укреплять свои позиции. При этом минимальная цена доллара смотрится на оценке 88,5 рубля. Если к концу этой недели доллар опустится ниже 91 рубля, то укрепление российской валюты в середине мая будет весьма заметным. Более широкий диапазон для доллара в мае составляет 88,5–94 рубля», — сказал Лобода.

В то же время экономист уточнил, что слишком резкое укрепление нацвалюты не выгодно бюджету и экспортерам. Вполне вероятно, что некоторое усиление рубля может стать предвестником смягчения денежно-кредитной политики регулятора, предположил он.

«Пока же текущая монетарная политика ЦБ заметно стимулирует приток капитала в рублевые инструменты, а наблюдающееся ослабление доллара на мировых финансовых рынках только стимулирует дополнительный спрос на рубль», — добавил Лобода.

Назад к стабильности: что будет с курсом рубля во II квартале
Решающим фактором станут потоки валюты от внешнеэкономической деятельности, считают эксперты

Ранее, 27 апреля сообщалось, что Минэконмразвития России прогнозирует в 2024 году среднегодовой курс доллара на уровне до 94,7 рубля. Министерство также ожидает, что в 2025 году валюта будет держаться на уровне до 98,6 рубля за доллар, в 2027-м американская валюта может быть на уровне в 103,8 рубля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024