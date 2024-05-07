Экономист спрогнозировал укрепление курса рубля до конца весны

До конца весны российский рубль может продолжить укреплять свои позиции, считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Об этом он рассказал «Известиям» 7 мая.

По данным сайта Мосбиржи, доллар сейчас торгуется в районе 91,1 рубля.

Эксперт отметил, что на валютном рынке РФ по-прежнему сохраняется относительно высокая волатильность из-за дисбаланса спроса и предложения.

«К началу мая равновесным уровнем для доллара выступает 93 рубля. Решение ЦБ (Центробанка РФ. — Ред.) стать чистым продавцом валюты по 7 июня положительно повлияет на курс рубля. До конца весны российский рубль с уверенностью может продолжить укреплять свои позиции. При этом минимальная цена доллара смотрится на оценке 88,5 рубля. Если к концу этой недели доллар опустится ниже 91 рубля, то укрепление российской валюты в середине мая будет весьма заметным. Более широкий диапазон для доллара в мае составляет 88,5–94 рубля», — сказал Лобода.

В то же время экономист уточнил, что слишком резкое укрепление нацвалюты не выгодно бюджету и экспортерам. Вполне вероятно, что некоторое усиление рубля может стать предвестником смягчения денежно-кредитной политики регулятора, предположил он.

«Пока же текущая монетарная политика ЦБ заметно стимулирует приток капитала в рублевые инструменты, а наблюдающееся ослабление доллара на мировых финансовых рынках только стимулирует дополнительный спрос на рубль», — добавил Лобода.

Ранее, 27 апреля сообщалось, что Минэконмразвития России прогнозирует в 2024 году среднегодовой курс доллара на уровне до 94,7 рубля. Министерство также ожидает, что в 2025 году валюта будет держаться на уровне до 98,6 рубля за доллар, в 2027-м американская валюта может быть на уровне в 103,8 рубля.