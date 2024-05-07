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На границе Белоруссии со странами ЕС нашли тела троих иностранцев

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Белорусские пограничники нашли тела троих иностранцев на границе со странами Евросоюза (ЕС). Об этом 7 апреля говорится в сообщении Госпогранкомитета (ГПК) страны.

«Так, 3 мая обнаружены тела двоих иностранцев на границе с Латвией, а 5 мая еще одного — с Польшей. По всем фактам для установления обстоятельств гибели людей на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа», — отметили в ведомстве.

В ГПК также рассказали, что 6 мая на белорусско-польской границе в Пружанском районе были обнаружены двое граждан Афганистана. Их госпитализировали. По словам беженцев, польские силовики их избили и насильственно вытеснили через калитку для животных в Белоруссию.

В ведомстве подчеркнули, что игнорирование норм морали со стороны европейских стран продолжает обрекать беженцев на верную смерть.

Всего с 2021 года на границе с сопредельными странами ЕС Минск зафиксировал гибель 52 иностранцев.

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В начале мая нелегалы, пытаясь пересечь белорусско-польскую границу, напали на патруль польских пограничников и служивших на посту военных, бросив в них камни. Пострадали два человека. Уточняется, что в этот день было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения на территорию Польши.

До этого, в декабре 2023 года, польские силовики переместили через границу на белорусскую территорию труп беженца. Тело иностранца с многочисленными гематомами обнаружили брестские пограничники в нескольких метрах от польского погранзабора.

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