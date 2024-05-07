Диетолог рассказала об опасности интервального голодания

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала во вторник, 7 мая, почему люди, прекращая диеты, набирают свои килограммы обратно. Также она напомнила, что есть общие рекомендации по питанию, групповые диетотерапии, индивидуальные и популярные диеты.

По словам специалиста, для большинства людей сама диета является психологически не очень приятным фактором. Это не приносит никакой пользы для организма, потому что выбираются популярные диеты, которые не сбалансированы, там не хватает питательных веществ и калорийности.

«То есть, по сути, такая диета ухудшает ситуацию. Главное здесь — пищевые привычки. Если не происходит смены пищевых привычек, если человек не знакомится с продуктами питания, то он потом опять набирает вес», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Диетолог отметила, что люди набирают вес из-за избытка калорий, причем у каждого человека по-своему организм «ломается» в разных местах.

Она напомнила про излюбленное всеми интервальное голодание и объяснила, к каким последствиям оно может привести.

«То, что в России называется интервальным голоданием, — есть только шесть или восемь часов, а остальное время не есть — это как раз-таки не имеет под собой практически никаких обоснований. Это нагрузка для организма», — отметила врач.

Павлюк добавила, что к ней приходили лечиться люди, сидевшие на интервальном голодании, с камнями в желчном пузыре и проблемами с ЖКТ.

В заключение она напомнила, что в голове всегда следует держать общий, известный всем план: три основных приема пищи и несколько перекусов.

Ранее в этот день гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что в спарже содержится большое количество калия, она особенно полезна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пишет 360.ru.

При этом она добавила, что, если есть воспалительные заболевания кишечника в стадии обострения или панкреатит, спаржу употреблять не стоит, передает RT.

Накануне терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, при каких условиях чаще всего образуются камни в почках.

Специалист отметила, что камни в почках образуются при нарушении обмена веществ и накоплении нерастворимых солей в мочевыводящей системе. Кроме этого, к их образованию могут приводить определенные факторы, например ожирение или болезнь Крона (хроническое воспаление ЖКТ), а также гипертензия, нарушение мочевой кислоты, патологии ЖКТ, ассоциированные с нарушением всасывания, пишет «Москва 24».