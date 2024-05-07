Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Мир
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

Диетолог рассказала об опасности интервального голодания

Диетолог Павлюк: проблемы с ЖКТ могут начаться из-за интервального голодания
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала во вторник, 7 мая, почему люди, прекращая диеты, набирают свои килограммы обратно. Также она напомнила, что есть общие рекомендации по питанию, групповые диетотерапии, индивидуальные и популярные диеты.

По словам специалиста, для большинства людей сама диета является психологически не очень приятным фактором. Это не приносит никакой пользы для организма, потому что выбираются популярные диеты, которые не сбалансированы, там не хватает питательных веществ и калорийности.

«То есть, по сути, такая диета ухудшает ситуацию. Главное здесь — пищевые привычки. Если не происходит смены пищевых привычек, если человек не знакомится с продуктами питания, то он потом опять набирает вес», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Диетолог отметила, что люди набирают вес из-за избытка калорий, причем у каждого человека по-своему организм «ломается» в разных местах.

Она напомнила про излюбленное всеми интервальное голодание и объяснила, к каким последствиям оно может привести.

«То, что в России называется интервальным голоданием, — есть только шесть или восемь часов, а остальное время не есть — это как раз-таки не имеет под собой практически никаких обоснований. Это нагрузка для организма», — отметила врач.

Павлюк добавила, что к ней приходили лечиться люди, сидевшие на интервальном голодании, с камнями в желчном пузыре и проблемами с ЖКТ.

В заключение она напомнила, что в голове всегда следует держать общий, известный всем план: три основных приема пищи и несколько перекусов.

На старости свет: как сохранить красоту в пожилом возрасте
Ученые рассказали, можно ли продлить не только годы жизни, но и молодость

Ранее в этот день гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что в спарже содержится большое количество калия, она особенно полезна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пишет 360.ru.

При этом она добавила, что, если есть воспалительные заболевания кишечника в стадии обострения или панкреатит, спаржу употреблять не стоит, передает RT.

Накануне терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, при каких условиях чаще всего образуются камни в почках.

Специалист отметила, что камни в почках образуются при нарушении обмена веществ и накоплении нерастворимых солей в мочевыводящей системе. Кроме этого, к их образованию могут приводить определенные факторы, например ожирение или болезнь Крона (хроническое воспаление ЖКТ), а также гипертензия, нарушение мочевой кислоты, патологии ЖКТ, ассоциированные с нарушением всасывания, пишет «Москва 24».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024