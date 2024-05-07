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Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности

RBB24: пожар на Diehl в Берлине мог быть вызван неосторожным обращением с огнем
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Marius Schwarz
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Причиной пожара на заводе оборонно-промышленной компании Diehl в берлинском районе Лихтерфельде, предварительно, стал поджог по неосторожности. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило радио Берлина и Бранденбурга RBB24.

Как подтвердил вещателю пресс-секретарь местной полиции, правоохранители «расследуют поджог по неосторожности».

При этом полиция, ссылаясь на результаты предварительной экспертизы, заявляет, что в произошедшем не имело место какое-либо преднамеренное влияние со стороны третьих лиц.

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Пожар на заводе начался 3 мая, а был потушен только во вторник, 7 мая. В помещениях завода находились цианид меди и серная кислота, и во время горения мог образоваться цианистый водород. Кроме того, специалисты обнаружили в воздухе опасные вещества.

Здание завода выгорело до крыши. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. При этом тушение возгорания приостановили в связи с угрозой загрязнения сточной воды токсичными химикатами. Кадры тлеющего пожара на заводе показал корреспондент «Известий».

Завод Diehl Metal Applications принадлежит компании Diehl, которая заключила контракт с правительством Германии на производство зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, поставляемых на Украину.

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