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«Известия» показали кадры тлеющего пожара на заводе Diehl в Берлине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кадры тлеющего пожара на заводе оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине показал 6 мая корреспондент «Известий».

Пожарная служба Берлина в социальной сети Х (бывш. Twitter) сообщила о новом задымлении на заводе. Отмечается, что задействован расчет беспилотников.

Как видно на кадрах, конструкция здания разрушена и обуглена, на земле лежат обломки. К месту происшествия выехал пожарный расчет.

Пожар на заводе оборонно-промышленной компании Diehl в берлинском районе Лихтерфельде начался 3 мая. В помещениях завода находились цианид меди и серная кислота, и во время горения мог образоваться цианистый водород. Кроме того, специалисты обнаружили в воздухе опасные вещества.

Здание завода выгорело до крыши. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. При этом тушение пожара приостановили в связи с угрозой загрязнения сточной воды токсичными химикатами.

Позднее, 5 мая, газета Tagesspiegel со ссылкой на пожарных проинформировала, что возгорание на заводе не могут потушить уже третьи сутки, на месте работают 10 экстренных служб. Отмечается, что вода не может попасть в некоторые труднодоступные секции.

Завод Diehl Metal Applications принадлежит компании Diehl, которая заключила контракт с правительством Германии на производство зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, поставляемых на Украину.

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