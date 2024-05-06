«Известия» показали кадры тлеющего пожара на заводе Diehl в Берлине
Кадры тлеющего пожара на заводе оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине показал 6 мая корреспондент «Известий».
Пожарная служба Берлина в социальной сети Х (бывш. Twitter) сообщила о новом задымлении на заводе. Отмечается, что задействован расчет беспилотников.
Как видно на кадрах, конструкция здания разрушена и обуглена, на земле лежат обломки. К месту происшествия выехал пожарный расчет.
Пожар на заводе оборонно-промышленной компании Diehl в берлинском районе Лихтерфельде начался 3 мая. В помещениях завода находились цианид меди и серная кислота, и во время горения мог образоваться цианистый водород. Кроме того, специалисты обнаружили в воздухе опасные вещества.
Здание завода выгорело до крыши. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. При этом тушение пожара приостановили в связи с угрозой загрязнения сточной воды токсичными химикатами.
Позднее, 5 мая, газета Tagesspiegel со ссылкой на пожарных проинформировала, что возгорание на заводе не могут потушить уже третьи сутки, на месте работают 10 экстренных служб. Отмечается, что вода не может попасть в некоторые труднодоступные секции.
Завод Diehl Metal Applications принадлежит компании Diehl, которая заключила контракт с правительством Германии на производство зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, поставляемых на Украину.