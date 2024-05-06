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Пожар на заводе Diehl в Берлине не смогли потушить за три дня

Tagesspiegel: пожар на заводе Diehl не могут потушить третьи сутки
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Фото: tagesspiegel.de
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Пожар на заводе оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине не могут потушить уже третьи сутки, на месте продолжают работать 10 экстренных служб. Об этом 5 мая сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на пожарных.

«Вероятно, так будет продолжаться еще некоторое время — всё, что еще может гореть, тоже сгорит», — передает издание.

По словам представителя пожарной службы, вода не может попасть в некоторые труднодоступные секции. В субботу уже начался частичный снос цеха, чтобы можно было добраться до очагов возгорания. Отмечается, что с понедельника специализированные компании начнут сносить остатки здания.

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Пожар на заводе оборонно-промышленной компании Diehl в берлинском районе Лихтерфельде начался 3 мая. В помещениях завода находились цианид меди и серная кислота, и во время горения мог образоваться цианистый водород. Кроме того, специалисты обнаружили в воздухе опасные вещества.

Дым от пожара переносится ветром в северную часть города. Жителей микрорайона на западе Берлина предупредили о выбросе токсичных веществ.

4 мая сообщалось, что здание завода выгорело до крыши. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. При этом тушение пожара приостановили в связи с угрозой загрязнения сточной воды токсичными химикатами.

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