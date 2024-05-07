На сайте Зеленского появилась петиция с просьбой пригласить западные войска
Петиция о приглашении войск западных государств на территорию Украины появилась на сайте президента страны. Соответствующий документ опубликовали во вторник, 7 мая.
«<…> прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран — членов Европейского союза, Великобритании и США [с просьбой] о введении ими своих войск на территорию Украины», — говорится в петиции к президенту страны Владимиру Зеленскому.
Отмечается, что для рассмотрения прошения главой государства необходимо набрать 25 тыс. голосов. По состоянию на 17:00 7 мая петицию поддержали 99 человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз утверждал, что не исключается возможности отправки на Украину войск из Европы. Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, он сделал 26 февраля. Позднее, 14 марта, Макрон снова заявил о приверженности позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки туда французских войск.
2 мая он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российских войск линии фронта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.
4 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) сказал, что Украина может попросить Евросоюз об отправке войск в зону конфликта. По его словам, многое будет зависеть от «ситуации на фронте».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.