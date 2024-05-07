Глава МИД Польши Радослав Сикорский, не исключивший возможность отправки польской армии на Украину, может вовлечь Европу в «воинствующее безумие». Об этом заявил во вторник, 7 мая, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

До этого, 4 мая, Сикорский в интервью BBC World не стал исключать возможность отправки польской армии на Украину. Филиппо, комментируя заявление Сикорского, напомнил, что руководство Европейского союза (ЕС) обсуждает создание должности «европейского комиссара по обороне», которая может быть учреждена после европейских парламентских выборов 9 июня. При этом одним из кандидатов на этот пост рассматривается глава МИД Польши.

«Таким образом, он может впутать весь Европейский союз в воинствующее безумие НАТО», — заявил Филиппо в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, французский политик призвал к скорейшему выходу Франции из Евросоюза и Североатлантического альянса.

Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

20 апреля представители ассоциации «Польша — это мы. Сосновец» организовали в Польше акцию против отправки войск и наемников на Украину. Как рассказал корреспондент «Известий», митингующие выложили на землю мешки для трупов, символизирующие гибель польских солдат на фронте.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.