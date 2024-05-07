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Польские пограничники вернули Киеву пытавшегося сбежать от мобилизации украинца

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Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert
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Польские пограничники вернули гражданина Украины, пытавшегося сбежать от мобилизации, Киеву. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило Западное региональное управление украинской госпогранслужбы.

Как указано в сообщении, опубликованным в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещенной в РФ), 31-летнего жителя Сумской области заметили украинские пограничники рядом с польской границей. Увидев их, мужчина переплыл реку Западный Буг и оказался на польской территории, но сотрудники украинской погранслужбы успели сообщить об инциденте коллегам в Польше.

Уклониста вернули и составили протокол об административном правонарушении, а сотрудники военкомата вручили ему повестку.

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Ранее, 5 мая, спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил, что жители Украины часто пытаются уехать на территорию Молдавии по транзитной дороге Маяки. По его словам, пограничники контролируют въезд и выезд с данной трассы. Также погранслужба Украины пытается помешать попыткам бегства, сотрудничая с молдавской стороной.

Так, 2 мая пограничная полиция Молдавии задержала шесть украинцев за нелегальное пересечение границы с целью запросить убежище. По словам самих уклонистов, каждый заплатил за данную попытку по $4 тыс.

До этого, 22 апреля, сообщалось, что украинский пограничник сбежал в Молдавию из Одесской области во время патрулирования границы. Мужчина дождался, пока его напарник уснет, переоделся, оставил форму и оружие у дерева и ушел.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. Он не предусматривает положений о демобилизации.

На Украине военное положение действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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