Путин подписал указ о сложении полномочий правительством РФ
Президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ о сложении полномочий правительством страны. Соответствующий документ был размещен на сайте правовых актов.
При этом он поручил ушедшему в отставку правительству действовать до момента, пока не будет сформирован новый кабинет министров.
«В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю правительству Российской Федерации продолжать действовать до формирования нового правительства Российской Федерации», — говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее в этот день в ходе инаугурации Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ на новый срок. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей. В своей инаугурационной речи президент пообещал гражданам страны оправдать оказанное доверие и указал на важность единства россиян.
Сразу после церемонии инаугурации президента правительство РФ ушло в отставку. Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя кабмина. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры Госдумой. В течение недели после назначения глава правительства представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.