Речь Путина на инаугурации 7 мая. Главное

Во вторник, 7 мая 2024 года, в Москве прошла церемония инаугурации президента России. Мероприятие началось в 11:45 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России. Этот пост он будет занимать до 2030 года. В своей инаугурационной речи президент поблагодарил россиян за доверие и пообещал и дальше укреплять позиции страны. Подробнее — в материале «Известий».

О благодарности россиянам за доверие

Владимир Путин во время церемонии вступления в должность президента 7 мая поблагодарил россиян во всех регионах страны за оказанную ему доверию и поддержку.

«Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», — сказал он

Он подчеркнул, что произнес слова президентской присяги, поклявшись беречь Россию и служить ее народу.

О ценностях и национальных интересах России

Президент подчеркнул, что россияне проявили решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности и национальные интересы России. «Уверен, мы достойно пройдем через этот рудный, рубежный период и станем еще сильнее», — заявил президент.

Также Путин призвал помнить уроки истории и не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. «Наша политическая система должна быть устойчивой, обеспечивать единство и независимость страны», — резюмировал глава государства.

О международном партнерстве

Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного и честного партнера, заявил президент, подчеркнув, что таких стран большинство.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру», — добавил глава государства.

О том, кто должен занимать ведущие позиции в государстве

По словам президента, атмосфера в обществе изменилась, сегодня ценят благородство и мужество, верность и искренность. «Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах», — отметил глава страны.

Необходимо обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России и развивать её государственность, подчеркнул президент. «В основе государственности — межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, стране-цивилизации, объединенной русским языком и нашей многонациональной культурой», — подчеркнул Владимир Путин.

Свою речь президент завершил словами о единстве народа. «Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!», — торжественно резюмировал глава государства.