Chery может начать продажи авто под маркой Couggo в России
Китайский концерн Chery Automobile запатентовал в России торговую марку Couggo. Охранные документы размещены в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Согласно данным в заявке, товарный знак может применяться к легковым автомобилям, гибридам и электромобилям. В перечне услуг перечислены виды ремонта и обслуживания автомобилей.
В октябре прошлого года «Известия» сообщали, что Chery собирается вывести на российский рынок новый автомобильный бренд Cougar. Тогда автопроизводитель подтвердил информацию о создании нового бренда и планах его запуска на российском рынке, но сроки и примерный модельный ряд не назвал.
Сейчас в России официально представлен ряд суббрендов концерна Chery, включая Omoda, Exeed, Kaiyi, Jetour и Jaecoo.
Ранее, 2 мая, сообщалось, что на прошедшей в рамках Пекинского автосалона в китайском городе Уху экологической конференции компания Chery показала журналистам обновленные кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7.
28 апреля в рамках Пекинского автосалона бренды Omoda и Jaecoo показали робота по имени Mornine. Это первый в мире бионический робот, способный передвигаться человеческой походкой.