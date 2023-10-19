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Chery планирует продавать в России автомобили под новой маркой

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Китайская Chery собирается вывести на российский рынок новый автомобильный бренд Cougar. Об этом корреспондент «Известий» узнал в Китае из неофицальных источников.

Первой моделью Cougar станет кроссовер. В Chery информацию о создании нового бренда и планах его запуска на российском рынке подтвердили, но сроки и примерный модельный ряд не назвали.

«На данном этапе говорить абсолютно точно, каким будет модельный ряд в России сложно. Идет процесс обсуждения вывода бренда пока на уровне идеи», — рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. Там также отметили, что Cougar планируют запускать под крылом АО «Чери автомобили рус».

Кроме того, в России появятся электромобили Exlantix и iCAR.

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17 октября на выставке Chery Technology Day в Китае прошла премьера нового гибридного кроссовера Fengyun T9. Он является разновидностью моделей Chery Tiggo 9/Jaecoo8, которые появятся в России в следующем году.

Кроссовер будет представлен как в передне-, так и в полноприводном варианте. Первый, мощностью 224 л.с., способен разогнаться до 100 км/ч за 8,4 c. На чистой электротяге он проезжает 160 км, а суммарный запас хода достигает 1321 км. Полноприводная версия мощнее и динамичнее — 462 л.с. и 4,9 с до «сотни», но уступает в дальнобойности: 150 км на электротяге и 1100 км суммарно.

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