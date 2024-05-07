Майданов рассказал о возвращении России веры в устои при Путине

Благодаря президенту России Владимиру Путину страна вернула себе веру в свои устои и достойное место в мире, заявил «Известиям» во вторник, 7 мая, певец и музыкант Денис Майданов.

«При Владимире Путине мы вернули себе себя. Это очень важно. Мы стали страной, твердо верящей в свои устои, в свою правоту и в свое достойное место на мировой арене», — сказал он перед церемонией инаугурации главы государства.

Певец подчеркнул, что при Путине так «было, есть и будет».

Церемония вступления Путина в должность президента России состоится 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Сначала Путин принесет присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Присутствовать на инаугурации также будут главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции.

Инаугурация завершится краткой речью Путина и 30 залпами салюта с Кремлевской набережной. После этого президент примет парад Президентского полка.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.