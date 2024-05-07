Экс-министра транспорта Башкирии подозревают в получении взятки 5 млн рублей

Задержанный бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Клебанов подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей от компании-грузоперевозчика. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в 2021 году АО «Башкиравтодор» заключил договор с коммерческой организацией на перевозку дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из дорог региона. В мае 2023 года Клебанов, являясь членом совета директоров предприятия, потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя 5 млн рублей за общее покровительство. Экс-министр также пригрозил им создать искусственные препятствия в получении оплаты за ранее выполненные договоры с «Башкиравтодором». В результате руководство компании передало Клебанову требуемую сумму.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Правоохранители уже провели обыски. Как сообщили «РИА Новости» в Советском суде Уфы, избрание меры пресечения бывшему главе минтранса перенесено на среду, 8 мая.

Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.

О том, что Клебанова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, стало известно ранее в этот день. Глава Башкортостана Радий Хабиров уволил министра сразу после подтверждения информации о совершенном преступлении. По словам пресс-секретаря главы республики Дианы Сафаргалеевой, Хабиров продолжит содействовать правоохранителям, чтобы «очистить органы власти от недобросовестных людей».