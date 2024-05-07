Министра транспорта Башкирии Клебанова задержали по подозрению во взяточничестве

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 7 мая «Известиям» сообщила пресс-секретарь главы республики Диана Сафаргалеева.

«Глава республики Башкортостан [Радий Хабиров] уволил задержанного министра транспорта Башкортостана Александра Клебанова, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Александру Клебанову вменяется получение взятки в особо крупном размере», — уточнила она.

В настоящее время силовики продолжают оперативные мероприятия, отметила представитель правительства региона. По ее словам, глава республики продолжит содействовать правоохранителям, чтобы «очистить органы власти от недобросовестных людей».

Как сообщил источник «Известий», Клебанов был задержан ранее в этот день по делу о взятке в особо крупном размере при распределении контрактов на ремонт дорог региона. Отмечается, что дело расследуется уже продолжительное время, в нем много фигурантов.

Ранее, 1 мая, по подозрению во взяточничестве на два месяца был арестован заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрей Кислицын. Подробности дела пока не разглашались. На своем посту он занимался курированием реализации государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона с 2016 года.

До этого, 25 апреля, по подозрению во взяточничестве до 15 июня арестовали бывшего первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову. Следствие считает, что она получила взятку на сумму как минимум 123 млн рублей.