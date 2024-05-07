Реклама
Прямой эфир
Политика
Патриарх Кирилл дал напутствие Путину и подарил икону
Мир
NYT узнала о злости Си Цзиньпина на западную критику из-за связей КНР с РФ
Мир
Гуцул раскритиковала преследование в Молдавии празднующих День Победы
Политика
В ГД допустили кражу Евросоюзом доходов от активов РФ под предлогом помощи Киеву
Мир
Си Цзиньпин подчеркнул недопустимость повторения истории с ударом НАТО по Белграду
Общество
Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор по делу об убийстве
Политика
Путин завершил инаугурационную речь словами «Вместе победим»
Мир
СМИ узнали о попытке Украины сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке
Политика
Завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Правительство РФ ушло в отставку
Страна
Ветеран ВОВ пожертвовал 100 тыс. рублей бойцам СВО
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Политика
Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность президента
Мир
Писавший письмо Путину школьник из Австрии пожелал ему здоровья
Мир
В Босфоре приостановили движение судов из-за севшего на мель сухогруза
Мир
Евродепутат обвинила США в «агрессивной торговой войне» против ЕС

Министра транспорта Башкирии Клебанова задержали по подозрению во взяточничестве

0
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 7 мая «Известиям» сообщила пресс-секретарь главы республики Диана Сафаргалеева.

«Глава республики Башкортостан [Радий Хабиров] уволил задержанного министра транспорта Башкортостана Александра Клебанова, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Александру Клебанову вменяется получение взятки в особо крупном размере», — уточнила она.

В настоящее время силовики продолжают оперативные мероприятия, отметила представитель правительства региона. По ее словам, глава республики продолжит содействовать правоохранителям, чтобы «очистить органы власти от недобросовестных людей».

Как сообщил источник «Известий», Клебанов был задержан ранее в этот день по делу о взятке в особо крупном размере при распределении контрактов на ремонт дорог региона. Отмечается, что дело расследуется уже продолжительное время, в нем много фигурантов.

Взятки на стол: в России растет количество осужденных за коррупцию
Увеличение составило 10–14% в зависимости от квалификации преступления

Ранее, 1 мая, по подозрению во взяточничестве на два месяца был арестован заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрей Кислицын. Подробности дела пока не разглашались. На своем посту он занимался курированием реализации государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона с 2016 года.

До этого, 25 апреля, по подозрению во взяточничестве до 15 июня арестовали бывшего первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову. Следствие считает, что она получила взятку на сумму как минимум 123 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024