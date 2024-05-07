На Украине подтвердили смерть мужчины в военкомате в Кривом Роге

Днепропетровский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) подтвердил смерть военнообязанного в одном из военкоматов Кривого Рога. Об этом 7 мая сообщило издание «Страна.ua».

44-летний мужчина умер 5 мая в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья с признаками эпилептического приступа. Сотрудники центра комплектования вызвали «скорую», врачи констатировали смерть мужчины без признаков физического воздействия.

При этом родственники говорили, что его могли избить. В военкомате он проходил военно-врачебную комиссию и готовился к отправке в учебный центр.

Это не перый подобный случай на Украине. В апреле военнообязанный умер по дороге в учебный центр. У него случился эпилептический приступ. В этом же месяце жительница Хмельницкого сообщила, что ее сын умер после издевательств в военкомате. Она заявила, что сотрудники ТЦК задержали сына в магазине и доставили в военкомат, где угрожали ему и отказывались вызывать медиков, когда у него поднялось давление.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Документ ужесточает наказания за уклонение и уточняет категории подлежащих мобилизации лиц. Он не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.