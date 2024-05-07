В Москве открылась выставка о судьбах советских солдат-евреев

В Москве открылась выставка о судьбах советских евреев. Кадры 7 мая показали «Известия».

«Мы говорим о солдатах еврейской национальности, в большой степени представленных на этой экспозиции, но я еще раз подчеркиваю, что это были советские солдаты, воины Советской армии, они воевали вместе со всеми», — рассказал гендиректор Еврейского музея и центра толерантности и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Он подчеркнул, что единство, которое было у советских военных, необходимо в будущем. По его мнению, именно это в первую очередь нужно воспитывать у молодежи.

Отмечается, что один из разделов экспозиции рассказывает об одном из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны — лете и осени 1941 года. Также посетители смогут больше узнать о женщинах-военных и о писательской роте. Она состояла в основном из евреев.

Эксклюзивом выставки стали снимки Евгения Халдея, который считается одним из наиболее талантливых фотографов того времени. На Нюрнбергском процессе именно его фотографии были одними из наиболее весомых вещественных доказательств. Также он сделал серию снимков Знамени Победы над рейхстагом.

Экспозиция будет открыта с 7 мая по 4 августа.

Ранее в этот день оказавшийся в годы Великой Отечественной войны в канцлагере Цадик Шмуклер рассказал о зверствах гитлеровцев. По его словам, в гетто, куда он попал в возрасте 11 лет, евреев изолировали за колючей проволокой, чтобы убивать. Сотни тысяч людей жили в ужасных условиях. Кроме того, в концлагере регулярно проходили погромы.