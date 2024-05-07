Реклама
Прямой эфир
Политика
Патриарх Кирилл дал напутствие Путину и подарил икону
Мир
NYT узнала о злости Си Цзиньпина на западную критику из-за связей КНР с РФ
Мир
Гуцул раскритиковала преследование в Молдавии празднующих День Победы
Политика
В ГД допустили кражу Евросоюзом доходов от активов РФ под предлогом помощи Киеву
Мир
Си Цзиньпин подчеркнул недопустимость повторения истории с ударом НАТО по Белграду
Общество
Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор по делу об убийстве
Политика
Путин завершил инаугурационную речь словами «Вместе победим»
Мир
СМИ узнали о попытке Украины сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке
Политика
Завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Правительство РФ ушло в отставку
Страна
Ветеран ВОВ пожертвовал 100 тыс. рублей бойцам СВО
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Политика
Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность президента
Мир
Писавший письмо Путину школьник из Австрии пожелал ему здоровья
Мир
В Босфоре приостановили движение судов из-за севшего на мель сухогруза
Мир
Евродепутат обвинила США в «агрессивной торговой войне» против ЕС
Сюжет:

В Москве открылась выставка о судьбах советских солдат-евреев

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве открылась выставка о судьбах советских евреев. Кадры 7 мая показали «Известия».

«Мы говорим о солдатах еврейской национальности, в большой степени представленных на этой экспозиции, но я еще раз подчеркиваю, что это были советские солдаты, воины Советской армии, они воевали вместе со всеми», — рассказал гендиректор Еврейского музея и центра толерантности и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Он подчеркнул, что единство, которое было у советских военных, необходимо в будущем. По его мнению, именно это в первую очередь нужно воспитывать у молодежи.

Отмечается, что один из разделов экспозиции рассказывает об одном из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны — лете и осени 1941 года. Также посетители смогут больше узнать о женщинах-военных и о писательской роте. Она состояла в основном из евреев.

Эксклюзивом выставки стали снимки Евгения Халдея, который считается одним из наиболее талантливых фотографов того времени. На Нюрнбергском процессе именно его фотографии были одними из наиболее весомых вещественных доказательств. Также он сделал серию снимков Знамени Победы над рейхстагом.

Экспозиция будет открыта с 7 мая по 4 августа.

Забыть всё: как немцам стирают память о преступлениях нацистов
В Германии снова хотят фальсифицировать историю

Ранее в этот день оказавшийся в годы Великой Отечественной войны в канцлагере Цадик Шмуклер рассказал о зверствах гитлеровцев. По его словам, в гетто, куда он попал в возрасте 11 лет, евреев изолировали за колючей проволокой, чтобы убивать. Сотни тысяч людей жили в ужасных условиях. Кроме того, в концлагере регулярно проходили погромы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024