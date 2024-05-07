Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы

Пасынок главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван принял участие в автопробеге в честь Дня Победы в австралийском Сиднее. Видео с места событий 7 мая публикуют «Известия».

На представленных кадрах видно, что в заезде участвуют множество машин, украшенных флагами России, СССР и наклейками с Z. В одном из автомобилей находится и Иван Сырский.

Ранее, в марте, Иван Сырский попросил у президента РФ Владимира Путина российское гражданство. Он высказался, что хотел бы принимать участие в голосовании на выборах президента страны, но не смог, поскольку не является гражданином РФ.