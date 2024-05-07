Вирусолог Викулов рассказал о новой группе штаммов коронавируса FLiRT

Новая группа штаммов COVID-19, получившая название FLiRT, — это производное от штамма «Омикрон», и она может попасть в Россию. Об этом 7 мая в разговоре с «Известиями» рассказал кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Днем ранее телеканал Fox 5 сообщил, что, по данным Центров по контролю и профилактики заболеваний, в США распространяется новая группа штаммов коронавируса нового типа под названием FLiRT. Доминантный штамм из нее — KP.2, на него сейчас приходится четверть всех заражений COVID-19 в стране.

«Это отдельная группа, ветвь от штамма «Омикрон». <…> В настоящее время, да, продолжает распространяться, уже более 20% его доля среди всех случаев заражения, но общее снижение заболеваемости вообще в мире отмечается. Но всё-таки специалисты не сбрасывают со счетов эту разновидность, так как она представляет определенную опасность. Идет расшифровка и интерпретация, насколько он может быть болезнетворным и опасным», — отметил Викулов.

По его словам, субтип FLiRT появился из-за объединения двух разновидностей «Омикрона». Симптомы новой группы штаммов схожи с проявлениями предыдущих. Кроме того, у FLiRT есть такой же механизм иммунного ускользания, как и у «Омикрона»: новый штамм постепенно замещает старый. Эта особенность вызвана мутацией аминокислот в шипах коронавируса. Из-за иммунного ускользания организму сложнее бороться с заболеванием.

Викулов отметил, что в конце 2023 года по территории Северной Америки распространялась разновидность JN.1, в начале 2024 года появился вид «Омикрона», который назвали «Цербер», а вскоре был обнаружен FLiRT. По словам вирусолога, наибольшие опасения сейчас вызывают именно типы «Цербер» и KP.2, ближе к лету возможна небольшая вспышка заболеваемости этими штаммами.

Эксперт отметил, что группа FLiRT может попасть в Россию, потому что у нее такой же тип заражения, как и других вариантов коронавирусов — воздушно-капельный. Кроме того, туристический поток стимулирует ускорение передачи возбудителя. При этом в вопросе возможности и необходимости профилактики с помощью вакцин пока ясности нет: нужно изучить новую разновидность вируса и оценить риски, которые он несет.

Викулов подчеркнул, что Роспотребнадзор, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) внимательно сидят за развитием ситуации с FLiRT и сотрудничают с зарубежными коллегами, выясняя роль новых разновидностей в динамике заболеваемости. Вирусолог добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала FLiRT как «разновидность, представляющую интерес для специалистов».

Ранее, 30 апреля, Викулов объяснил побочный эффект в виде тромбоза от вакцины AstraZeneca, которую производит одноименная британо-шведская компания. На самом деле этот эффект характерен и для других вакцин, потому что они делаются по похожей технологии. Препарат воздействует на сосудистую стенку и молекулярные механизмы свертываемости крови. У российской вакцины «Спутник V» частота появления таких осложнений самая низкая среди других 23 препаратов, использовавшихся во всём мире.