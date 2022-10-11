Пустой пшик: почему назальная вакцина от AstraZeneca не работает

Вакцина в виде спрея в нос от компании AstraZeneca оказалась неэффективной — после ее применения уровни антител у добровольцев едва дотягивали до титров переболевших . Как заявил «Известиям» директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, это обусловлено тем, что зарубежный препарат вводится один раз. А вот двукратное применение «Спутника V» обеспечивает надежную защиту от коронавируса. Более того, по словам ученого, сейчас в центре разрабатывают еще одну вакцину в виде спрея на основе вирусоподобных частиц. Она будет эффективна против разных штаммов коронавируса, а впоследствии еще и против гриппа. Первые результаты испытаний нового препарата должны появится в следующем году, сообщили разработчики.

Провальные испытания

В идею назальной вакцины «Спутник V» исходно заложено преимущество по сравнению с препаратом-спреем от AstraZeneca, потому что она вводится дважды и один и тот же антиген попадает в организм на различных векторах . Об этом «Известиям» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

— А у AstraZeneca однократная вакцинация, и если даже будет двукратная, то там один и тот же вектор, который может мешать друг другу при повторном бустере, — сказал ученый. — Бустирующая вакцинация необходима, чтобы вырабатывалась длительная и эффективная клеточная память. При однократной вакцинации, если открыть любой учебник, антитела вырабатываются, но низкоаффинные , то есть с низкой специфичностью. Только двукратная вакцинация дает высокоспецифичные мощные антитела, которые даже при малом количестве антител эффективно защищают от проникшего возбудителя.

Пустой пшик Фото: ТАСС/EPA/RUNGROJ YONGRIT

10 октября журнал Тhe Lancet опубликовал результаты первой фазы первого испытания на людях векторной вакцины AstraZeneca, вводимой интраназально . Иммунные реакции оказались слабыми как у тех, кто ранее не вакцинировался, так и у тех, кто был привит и использовал спрей как бустер . Лишь у некоторых участников исследования уровень антител IgA на слизистой достиг уровня, сопоставимого с показателями выздоравливающих от COVID-19 пациентов . Более того, семеро из 42 участников исследования были инфицированы в течение 16 недель наблюдения после использования интраназального препарата.

Обезьяний вектор

Вероятно, слабый эффект препарата от AstraZeneca связан не только с однократным введением, но и с тем, что для вакцинного вектора, полученного из серотипа обезьяньего аденовируса, характерна плохая инфекционность для респираторного эпителия людей , предположил в разговоре с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

— Эффективность любых вирусных векторов связана в том числе и с их направленностью, то есть тем, как разные серотипы вирусов способны инфицировать клетки человека, — пояснил он.

С этой точки зрения «Спутник», в том числе и его назальная форма, имеет преимущество, так как используются другие серотипы аденовируса — пятый и 26-й . И как раз за счет применения двух вирусов в первом и втором компонентах минимизируется вероятность того, что вакцина не сработает, подчеркнул специалист.

Пустой пшик Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Однако авторы научной статьи выдвинули другую версию низкой эффективности вакцины в виде спрея. Пациенты могли проглотить препарат и он растворился в желудке, указал главный автор работы Сэнди Дуглас.

«Мы считаем, что доставка вакцин в нос и легкие остается многообещающим подходом, но это исследование показало, что могут возникнуть проблемы с тем, чтобы сделать назальные спреи надежным вариантом», — отметил ученый в разговоре с Bloomberg.

Верный «Спутник»

Эффективность подобных «Спутнику» вакцин, вводимых через нос, подтверждают зарубежные исследования . Ранее были опубликованы результаты работы китайских специалистов, которые оценивали результаты перорального аэрозольного введения векторного препарата, полученного из аденовируса пятого типа (используется и в «Спутнике»). Вакцина была высоко иммуногенной, а сывороточные концентрации антител IgG и IgA оказались достаточными для защиты от коронавируса.

При этом в Центре им. Н.Ф. Гамалеи уже приступили к разработке еще одной назальной вакцины следующего поколения, которая будет эффективна против новых штаммов и даже других инфекций . Как рассказал Александр Гинцбург, речь не о «Спутнике», а о принципиально другом препарате.

— Их не надо сравнивать, они дополняют друг друга в общей палитре вакцинного мира. Вирусоподобные вакцины создаются, чтобы в одной вирусной частице совмещать различные антигены. Это понадобится для вакцин против COVID-19, когда нужно менять антигенный состав вакцины, когда появляется, например, «Омикрон». Но никто не говорит, что при этом не нужно защищать и от «Дельты», — пояснил специалист.

Пустой пшик Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Следующий этап развития этой технологии — в одной частице совместить антигены против коронавируса и гриппа . Обозначить сроки окончания испытаний такого препарата пока сложно, сказала «Известиям» доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории молекулярной диагностики Центра им. Н.Ф. Гамалеи Татьяна Гребенникова.

— У нас только начинается первая фаза. Когда получим результаты, тогда и обнародуем. Думаю, в следующем году. Но если будут какие-то итоги, то, может быть, и в этом, — сообщила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что количество людей, желающих привиться от коронавируса, возросло после появления назальной вакцины: граждане лучше воспринимают такой вид иммунизации, чем инъекцию.