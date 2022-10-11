Пустой пшик: почему назальная вакцина от AstraZeneca не работает
Вакцина в виде спрея в нос от компании AstraZeneca оказалась неэффективной — после ее применения уровни антител у добровольцев едва дотягивали до титров переболевших. Как заявил «Известиям» директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, это обусловлено тем, что зарубежный препарат вводится один раз. А вот двукратное применение «Спутника V» обеспечивает надежную защиту от коронавируса. Более того, по словам ученого, сейчас в центре разрабатывают еще одну вакцину в виде спрея на основе вирусоподобных частиц. Она будет эффективна против разных штаммов коронавируса, а впоследствии еще и против гриппа. Первые результаты испытаний нового препарата должны появится в следующем году, сообщили разработчики.
Провальные испытания
В идею назальной вакцины «Спутник V» исходно заложено преимущество по сравнению с препаратом-спреем от AstraZeneca, потому что она вводится дважды и один и тот же антиген попадает в организм на различных векторах. Об этом «Известиям» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
— А у AstraZeneca однократная вакцинация, и если даже будет двукратная, то там один и тот же вектор, который может мешать друг другу при повторном бустере, — сказал ученый. — Бустирующая вакцинация необходима, чтобы вырабатывалась длительная и эффективная клеточная память. При однократной вакцинации, если открыть любой учебник, антитела вырабатываются, но низкоаффинные, то есть с низкой специфичностью. Только двукратная вакцинация дает высокоспецифичные мощные антитела, которые даже при малом количестве антител эффективно защищают от проникшего возбудителя.
10 октября журнал Тhe Lancet опубликовал результаты первой фазы первого испытания на людях векторной вакцины AstraZeneca, вводимой интраназально. Иммунные реакции оказались слабыми как у тех, кто ранее не вакцинировался, так и у тех, кто был привит и использовал спрей как бустер. Лишь у некоторых участников исследования уровень антител IgA на слизистой достиг уровня, сопоставимого с показателями выздоравливающих от COVID-19 пациентов. Более того, семеро из 42 участников исследования были инфицированы в течение 16 недель наблюдения после использования интраназального препарата.
Обезьяний вектор
Вероятно, слабый эффект препарата от AstraZeneca связан не только с однократным введением, но и с тем, что для вакцинного вектора, полученного из серотипа обезьяньего аденовируса, характерна плохая инфекционность для респираторного эпителия людей, предположил в разговоре с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
— Эффективность любых вирусных векторов связана в том числе и с их направленностью, то есть тем, как разные серотипы вирусов способны инфицировать клетки человека, — пояснил он.
С этой точки зрения «Спутник», в том числе и его назальная форма, имеет преимущество, так как используются другие серотипы аденовируса — пятый и 26-й. И как раз за счет применения двух вирусов в первом и втором компонентах минимизируется вероятность того, что вакцина не сработает, подчеркнул специалист.
Однако авторы научной статьи выдвинули другую версию низкой эффективности вакцины в виде спрея. Пациенты могли проглотить препарат и он растворился в желудке, указал главный автор работы Сэнди Дуглас.
«Мы считаем, что доставка вакцин в нос и легкие остается многообещающим подходом, но это исследование показало, что могут возникнуть проблемы с тем, чтобы сделать назальные спреи надежным вариантом», — отметил ученый в разговоре с Bloomberg.
Верный «Спутник»
Эффективность подобных «Спутнику» вакцин, вводимых через нос, подтверждают зарубежные исследования. Ранее были опубликованы результаты работы китайских специалистов, которые оценивали результаты перорального аэрозольного введения векторного препарата, полученного из аденовируса пятого типа (используется и в «Спутнике»). Вакцина была высоко иммуногенной, а сывороточные концентрации антител IgG и IgA оказались достаточными для защиты от коронавируса.
При этом в Центре им. Н.Ф. Гамалеи уже приступили к разработке еще одной назальной вакцины следующего поколения, которая будет эффективна против новых штаммов и даже других инфекций. Как рассказал Александр Гинцбург, речь не о «Спутнике», а о принципиально другом препарате.
— Их не надо сравнивать, они дополняют друг друга в общей палитре вакцинного мира. Вирусоподобные вакцины создаются, чтобы в одной вирусной частице совмещать различные антигены. Это понадобится для вакцин против COVID-19, когда нужно менять антигенный состав вакцины, когда появляется, например, «Омикрон». Но никто не говорит, что при этом не нужно защищать и от «Дельты», — пояснил специалист.
Следующий этап развития этой технологии — в одной частице совместить антигены против коронавируса и гриппа. Обозначить сроки окончания испытаний такого препарата пока сложно, сказала «Известиям» доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории молекулярной диагностики Центра им. Н.Ф. Гамалеи Татьяна Гребенникова.
— У нас только начинается первая фаза. Когда получим результаты, тогда и обнародуем. Думаю, в следующем году. Но если будут какие-то итоги, то, может быть, и в этом, — сообщила она.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что количество людей, желающих привиться от коронавируса, возросло после появления назальной вакцины: граждане лучше воспринимают такой вид иммунизации, чем инъекцию.