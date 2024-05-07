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Трансляция инаугурации Путина начнется в 12:00 7 мая

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России состоится 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца. Трансляция инаугурации начнется в 12:00.

Сначала Путин принесет присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Присутствовать на инаугурации также будут главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции.

Инаугурация завершится краткой речью Путина и 30 залпами салюта с Кремлевской набережной. После этого президент примет парад Президентского полка.

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Ранее, 6 мая, Путин провел последнюю встречу с правительством РФ в текущем составе. После его инаугурации кабмин сложит полномочия.

В конце апреля на заседании Совета законодателей он отметил, что предстоящее формирование нового состава российского правительства станет важнейшим этапом для страны.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.

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