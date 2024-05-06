Путин поблагодарил правительство за совместную работу

Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 мая, поблагодарил правительство страны за совместную работу.

«Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», — заявил президент в ходе совещания с кабмином.

Среди прочего глава государства также отметил, что текущий состав российского правительства достиг весомых результатов, заложив основы для решения текущих и будущих задач страны.

«По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты. И набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения долгосрочных планов развития», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент выразил благодарность правительству и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину «за профессионализм, за преданность делу и интересам России, понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и принятое решение».

Глава государства проводит последнюю встречу с правительством РФ в текущем составе. 7 мая состоится инаугурация президента, после которой кабмин сложит полномочия.

26 апреля Путин на заседании Совета законодателей отметил, что предстоящее формирование нового состава российского правительства является важнейшим этапом для страны. Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования, отметил глава государства.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.