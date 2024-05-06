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Путин поблагодарил правительство за совместную работу

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 мая, поблагодарил правительство страны за совместную работу.

«Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», — заявил президент в ходе совещания с кабмином.

Среди прочего глава государства также отметил, что текущий состав российского правительства достиг весомых результатов, заложив основы для решения текущих и будущих задач страны.

«По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты. И набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения долгосрочных планов развития», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент выразил благодарность правительству и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину «за профессионализм, за преданность делу и интересам России, понимание своей огромной ответственности перед людьми, ответственности буквально за каждый шаг, за каждое слово и принятое решение».

Глава государства проводит последнюю встречу с правительством РФ в текущем составе. 7 мая состоится инаугурация президента, после которой кабмин сложит полномочия.

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26 апреля Путин на заседании Совета законодателей отметил, что предстоящее формирование нового состава российского правительства является важнейшим этапом для страны. Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования, отметил глава государства.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.

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