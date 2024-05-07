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Обвинение потребовало по 27 лет тюрьмы виновным в аварии на фуникулере в Турции

TRT: обвинение требует по 27 лет тюрьмы виновным в аварии на фуникулере в Турции
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Фото: REUTERS/Turkish Interior Ministry
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Прокуратура Турции подготовила заключение по произошедшей в апреле аварии на фуникулере в турецкой Анталье, в котором требует наказания для всех обвиняемых в виде 27 лет тюрьмы. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил телеканал TRT Haber.

Издание отмечает, что обвинительное заключение передано в Шестой высший уголовный суд страны. В документе 36 страниц, там перечислены 12 подозреваемых и 36 истцов.

Согласно заключению, прокуратура требует признать подсудимых виновными в причинении смерти по сознательной неосторожности и приговорить каждого к 27 годам тюрьмы.

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Авария на фуникулере в Анталье произошла 12 апреля на 605-метровой канатной дороге, поднимающейся на гору от пляжа Коньяалты. Из-за случившегося один человек погиб и 17 получили ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «внимательно следит за всеми событиями, связанными с этим болезненным инцидентом». Расследование дела об аварии взяла на себя главная прокуратура Антальи.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч 13 апреля высказал версию, что причиной происшествия могла стать коррозия металлических конструкций. Кроме того, опора несущей мачты канатной дороги была сломана в месте крепления шкивов, из-за чего их система оказалась нарушена. На следующий день Тунч рассказал, что в деле об аварии есть 14 подозреваемых и пять из них арестованы (это сотрудники компании — эксплуатанта фуникулера и фирмы, которая выполняла его ремонт).

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