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Президент Венесуэлы назвал Путина величайшим мировым лидером

Глава Венесуэлы Мадуро заявил, что Путин перевел РФ на уровень сверхдержавы
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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин является одним из величайших мировых лидеров, который вывел современную Россию на уровень новой сверхдержавы. Об этом 6 мая заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы ConMaduro+.

Так он прокомментировал предстоящую инаугурацию Путина.

«Владимир Путин — один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала Россию одной из новых сверхдержав», — подчеркнул Мадуро. Отрывок с заявлением был опубликован на странице программы в соцсети Х (бывш. Twitter).

Президент Венесуэлы также обратил внимание на то, что после распада СССР российский лидер в рекордно короткие сроки перепозиционировал и воссоединил РФ, а также вывел страну на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития. Победа Путина на недавних президентских выборах демонстрирует, что российский народ на его стороне, добавил он.

В заключение Мадуро заявил о поддержке российского главы государства народом Венесуэлы.

«Наш народ Вас любит, поддерживает Вас и уважает! И мы продолжим вместе двигаться к многополярному миру, который является нашей судьбой», — сказал он.

Церемония вступления Путина в должность президента России состоится в Большом Кремлевском дворце во вторник, 7 мая, в 12:00.

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Ранее, 1 апреля, Мадуро заявил, что Россия является образцом экономического развития в условиях санкционного давления. Он указал, что Венесуэла будет брать пример с РФ и продолжит свое развитие. Тогда же венесуэльский глава государства анонсировал свой визит в Россию в скором времени.

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