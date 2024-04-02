Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия является образцом экономического развития в условиях санкционного давления. Такое мнение он высказал российскому послу Сергею Мелик-Багдасарову в эфире программы «С Мадуро +» телеканала Venezolana de Televisión 1 апреля.

«Это пример для подражания. Президент [России Владимир] Путин заявил, что страна станет четвертой экономикой мира по размеру ВВП. Это с учетом ограничительных мер. Речь о движении вперед, поэтому я повторю — с лицензией или без, с санкциями или без мы продолжим свой рост, процветание и улучшение», — сказал он.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла будет брать пример с РФ и продолжит свое развитие.

В той же передаче Мадуро заявил, что в скором времени посетит Россию. Лидер Венесуэлы выразил поддержку и соболезнования народу и правительству России в связи с терактом 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Ранее, 22 февраля, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил об укреплении стратегического сотрудничества с Россией. Глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы подчеркнул, что Москва и Каракас продолжат тесно сотрудничать в борьбе за защиту международного права.