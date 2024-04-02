Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 2 апреля, заявил, что в скором времени посетит Россию.

«Передайте президенту [России Владимиру] Путину, что я скоро приеду к нему», — сказал Мадуро российскому послу Сергею Мелик-Багдасарову в эфире программы «С Мадуро +» телеканала Venezolana de Televisión.

Также лидер Венесуэлы вновь выразил поддержку и соболезнования народу и правительству России в связи с терактом 22 марта в Подмосковье.

«Мне очень больно от того, что произошло в Москве. Я прошу вас, чтобы вы передали особым образом нашему старшему брату, уважаемому президенту Путину, и нашему любимому русскому народу полную солидарность и полную поддержку от Боливарианской Республики Венесуэла», — добавил Мадуро, обращаясь к послу.

Ранее, 22 февраля, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил об укреплении стратегического сотрудничества с Россией. Глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы подчеркнул, что Москва и Каракас продолжат тесно сотрудничать в борьбе за защиту международного права.